La Cecot i la PMCC reforcen l’aliança per afrontar els reptes del metall

La Cecot i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC) han renovat i ampliat el conveni de col·laboració que mantenen des de l’any 2018 amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de les empreses del sector del metall a la Catalunya Central.
L’acord, signat a Manresa pels presidents de les dues organitzacions, Xavier Panés i Joan Dídac Contreras, actualitza la relació existent per adaptar-la a les noves necessitats d’un sector que afronta desafiaments com la manca de talent qualificat, la transformació digital, la innovació tecnològica i l’adaptació als canvis normatius i ambientals.
Amb la renovació del conveni, les empreses associades a la PMCC podran accedir a un ampli ventall de serveis especialitzats de la Cecot. Entre aquests hi ha assessorament laboral, fiscal i empresarial, informació periòdica sobre normativa, convenis, ajuts i licitacions, així com suport en àrees com els recursos humans, la internacionalització, la innovació o la sostenibilitat.
L’acord també reforça les eines per facilitar la captació de talent i la formació dels professionals del sector. En aquest sentit, la Cecot posa a disposició de les empreses la seva borsa de treball i el seu centre de formació, amb programes adaptats tant a les exigències del Conveni del Metall com a les necessitats de formació contínua de les companyies.
Durant la visita institucional, els representants de la patronal terrassenca han conegut les instal·lacions de la PMCC i el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània, un equipament dedicat a la capacitació tècnica de professionals del sector industrial.
La col·laboració també es tradueix en la participació de la PMCC en iniciatives impulsades per la Cecot per reforçar el teixit empresarial, com Reempresa, orientada a la compravenda de petites i mitjanes empreses; HelpEmpresa, un servei de diagnòstic empresarial; i l'Autcat, entitat dedicada a la defensa dels autònoms.
Segons ha destacat el president de la Cecot, Xavier Panés, la cooperació entre organitzacions empresarials és clau per donar resposta als reptes actuals del metall i convertir-los en oportunitats de creixement per a les empreses. La PMCC representa un dels sectors industrials amb més pes econòmic a les comarques centrals de Catalunya i treballa per defensar els interessos de les empreses metal·lúrgiques, fomentar la col·laboració empresarial i impulsar la formació i la competitivitat del sector.