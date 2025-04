Innovació egarenca en la cita anual dels líders en tecnologia industrial

Leitat tindrà un paper rellevant en l’edició d’Advanced Factories, la fira anual més destacada d’innovació per a professionals del sector industrial espanyol, que se celebrarà des d’aquest dimarts i fins dijous al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. El centre tecnològic terrassenc hi participarà com a “global partner”, donant nom a l’auditori principal i amb una participació activa a l’agenda del congrés.

L’entitat comptarà amb un estand propi de 80 m². Presentarà una selecció de projectes innovadors en l’àmbit de la indústria 4.0 destacant avanços en digitalització i monitoratge en salut, sistemes d’oxigenoteràpia, recobriments automatitzats, impressió 3D, robòtica, escaneig 3D d’alta precisió, detecció de microplàstics o lubrificants avançats, entre d’altres.

A més, el centre tindrà un paper actiu al programa de conferències. Dimarts, el director de mercat del centre Sergio Ibáñez Pérez oferirà una presentació sobre innovació digital en la indústria. A la tarda, el director de negoci i operacions de Leitat, Dirk Saseta, participarà en la taula rodona sobre centres tecnològics que analitzarà com aquestes entitats proporcionen suport i infraestructura tecnològica a les pimes. Dimecres, Òscar Alonso, àrea mànager d’ADDITIVE a Leitat, intervindrà en una sessió sobre fabricació additiva.

A la fira hi haurà més presència terrassenca. L’empresa Ineo Prototipos, dedicada a la fabricació i comercialització de sèries curtes, prototips i impressió 3D professional per a qualsevol sector, comptarà amb un estand. Checkpoint Systems, que ofereix solucions RFID/RF integrades verticalment, també hi prendrà part com a expositor i dimecres Iñigo Reina, el seu responsable de vendes RFID per a Ibèria, hi participarà amb la sessió “Smart Labelling: Liderando el futuro de las etiquetas RFID en la industria”.

D’altra banda, l’egarenc Xavier Marcet, consultor en estratègia, innovació i transformació d’organitzacions, oferirà dimarts a les 10 hores al Main Auditorium LEITAT la ponència “IA: la búsqueda de la inteligencia conjunta entre las personas y las máquinas”.

La fira preveu la participació de 140 entitats, prop de 570 expositors i més de 30.000 professionals industrials.

Innovació egarenca en la cita anual dels líders en tecnologia industrial