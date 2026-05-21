Circutor aborda els reptes i oportunitats de la transició energètica a l'empresa

La transició cap a la mobilitat elèctrica i l’emmagatzematge energètic en l’àmbit empresarial avança, però encara es troba amb una realitat que condiciona el seu desplegament: la capacitat de la xarxa, la potència disponible i l’impacte econòmic de la gestió elèctrica. Aquest va ser el punt de partida de la jornada tècnica “Electromovilidad y Sistemas de Almacenamiento para Empresas”, organitzada per Circutor conjuntament amb el Grup de Gestors Energètics (GGE) i celebrada a la seu de l’empresa a Viladecavalls amb prop d’un centenar d’assistents.
El director general de Circutor, Joan Comellas, va situar el moment actual com una “revolució en el sector energètic i especialment en l’elèctric”, i va advertir que la situació planteja reptes que van des de la potència disponible i la qualitat de la xarxa fins als requisits de protecció, la disponibilitat en sistemes que són crítics o la tarificació de l’energia.
Joel Seira, d’Engloba Consulting, va defensar que la mobilitat sostenible no s’ha d’entendre només com una obligació normativa, sinó com una oportunitat "per a la innovació empresarial, la reducció de costos operatius i la millora de la qualitat de vida laboral i ambiental.”
Mentrestant, l’especialista en energia i medi ambient de Samso Joan Herrera va discutir l'autoconsum i les comunitats energètiques i va repassar l'aplicació del Reial decret llei 7/2026. Durant la seva intervenció, va assenyalar que “hem tret bona nota en generació renovable, però mala nota en electrificació.”
La part més pràctica de la jornada la va aportar Circutor. El responsable de desenvolupament de negoci de renovables de la companyia, Pere Soria, va presentar diferents casos i solucions per a infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i emmagatzematge energètic en empreses. Entre elles, va destacar sistemes per a l'aprofitament d'excedents fotovoltaics, estratègies de desplaçament de demanda en hores vall i solucions per reduir els pics de consum per evitar penalitzacions per demanda energètica.
La trobada es va tancar amb una taula rodona moderada pel divulgador Ferran Mescal, amb la participació de representants d'Estabanell, Bamboo, Aguiló Enginyeria i la mateixa Circutor.