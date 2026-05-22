Puig i Estée Lauder trenquen les negociacions per a una possible fusió

La perfumera catalana Puig i la multinacional nord-americana The Estée Lauder Companies han posat fi a les negociacions que mantenien des de fa mesos per explorar una possible fusió dels seus negocis. Les converses s’han tancat sense acord, segons ha comunicat aquest dijous la companyia catalana en un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Puig, amb fàbrica a Vacarisses, ha subratllat que aquesta decisió “no altera el full de ruta estratègic” del grup i ha assegurat que continuarà centrat en l’execució de la seva estratègia de creixement. La firma ja havia confirmat el passat 23 de març que mantenia contactes amb Estée Lauder per estudiar una eventual combinació empresarial.
El conseller delegat de Puig, Jose Manuel Albesa, ha qualificat les converses d’“enriquidores” i ha defensat la trajectòria recent de la companyia, que, segons ha afirmat, ha crescut per sobre del mercat de la bellesa “premium”. “Seguim plenament enfocats en l’execució de la nostra estratègia i a impulsar un creixement rendible”, ha assegurat.
Albesa també ha remarcat que Puig manté una “sòlida estructura de capital”, fet que, segons ha explicat, li dona flexibilitat per abordar noves alternatives estratègiques alineades amb les prioritats del grup a llarg termini. En aquest sentit, ha apuntat que la companyia continuarà aplicant una política “selectiva” en possibles operacions corporatives per complementar el seu portfoli de marques.
La perfumera catalana va tancar el 2025 amb unes vendes de 5.042 milions d’euros, segons dades facilitades per la mateixa empresa. Actualment, els seus productes es comercialitzen en més de 150 països i el grup disposa d’oficines i filials a 33 estats.