Verdisseny tanca sense acord el període de consultes de l’ERO a la línia de cartonatge

La negociació de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) a la línia de manipulats de cartonatge de la terrassenca Verdisseny finalitza sense acord. De fet, ja s’ha redactat l’última acta, que recull la confirmació del tancament del període de consultes, que acaba aquest divendres, sense que les dues parts hagin arribat a una entesa.
Segons han explicat a Diari de Terrassa des de l’equip jurídic que assessora els representants dels treballadors, la plantilla va rebutjar en assemblea l’última proposta presentada per l’empresa.
Verdisseny, un dels centres especials de treball que formen part del Grupo Osga, havia plantejat inicialment acomiadaments a la seva línia de manipulats de cartonatge, formada per prop de 50 treballadors, la majoria persones amb discapacitat. Durant les negociacions, empresa i part social havien acostat posicions, però finalment no hi ha hagut acord ni en les indemnitzacions ni en el model de recol·locacions.
L’última oferta de l’empresa mantenia una indemnització de 33 dies per any treballat i elevava el topall de 12 a 15 mensualitats respecte de la proposta anterior. Els representants dels treballadors reclamaven, però, que aquest límit s’elevés fins a 18 mensualitats. També ha persistit el desacord sobre les desafectacions de l’ERO. La direcció proposava reubicar 17 persones en altres serveis de l'empresa, però els representants dels treballadors defensaven que aquestes recol·locacions fossin voluntàries.
Segons l’equip assessor de la plantilla, 16 treballadors s’havien ofert voluntàriament per ser reubicats, però l’empresa només acceptava sis dels perfils presentats i plantejava completar la resta de recol·locacions amb onze persones escollides a la seva elecció.
La representació social considera que la companyia no ha negociat “amb bona fe” i denuncia també manca de documentació rellevant durant el procés. En aquest sentit, asseguren que l’empresa no va facilitar la llista de les 11 persones que havia proposat per completar les recol·locacions, fet que, segons l'equip assessor, va dificultar poder traslladar aquesta informació a la plantilla i valorar possibles acords. L'empresa, però, parla de protecció de dades i assegura que la seva intenció era que es quedessin a la companyia "aquells treballadors que per capacitat i situació fossin els més desafavorits per trobar feina".
Així les coses, la companyia comunicarà a l'autoritat laboral les decisions oportunes preses que consisteixen en la desafectació d'aquestes 17 persones i una indemnització, en aquest cas, de 22 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats per als que queden inclosos en l'ERO, així com un pla social per facilitar la recol·locació dels afectats en altres empreses de característiques similars, amb adscripció voluntària.
Mentrestant, la part social estudia emprendre accions judicials. D’una banda, es planteja una demanda d’acomiadament col·lectiu amb l’objectiu de sol·licitar la nul·litat de l’ERO i, subsidiàriament, la improcedència. De l’altra, també s’analitzarà impugnar les eventuals reubicacions per una possible modificació substancial de les condicions de treball.