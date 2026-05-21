La Cambra de Terrassa reuneix 32 empreses i entitats i més de 200 ofertes de feina a la fira ActiVallès

La Cambra de Comerç de Terrassa tornarà a convertir-se en punt de trobada entre empreses i persones que busquen feina amb la segona edició de la Fira d’Ocupació ActiVallès, que se celebrarà el pròxim dimarts, 26 de maig. La convocatòria reunirà 32 empreses i entitats amb activitat a la demarcació i oferirà més de 200 ofertes laborals, en una proposta que combinarà format presencial i virtual.
La fira ocuparà diferents sales de les tres plantes de la seu cameral i es desenvoluparà de les 9.30 a les 13.30 hores en modalitat presencial, mentre que la plataforma virtual estarà operativa de les 9 a les 17 hores. En l’espai presencial, els assistents podran visitar els estands de les empreses participants, lliurar currículums, fer networking amb professionals i responsables de recursos humans i participar en entrevistes. “Aquesta dimensió de contacte directe es complementa amb l’entorn virtual, per a aquelles empreses que necessiten una selecció més oberta territorialment”, comenta Sònia Pardines, coordinadora de Projectes de Formació de la Cambra de Terrassa.
L’esdeveniment, impulsat per la Cambra de Terrassa i cofinançat pel Fons Social Europeu, s’emmarca dins els programes de Formació i Ocupació de l’entitat i manté l’objectiu de connectar empreses i talent per afavorir la inserció laboral i generar noves oportunitats professionals al territori.
La nova edició arriba després dels resultats de la convocatòria estrenada el novembre de 2025, que va reunir 20 empreses, més de 80 ofertes de treball i 545 participants, generant més de 1.300 contactes.
Pes de la indústria i de la recerca i la tecnologia
La Fira ActiVallès presentarà una oferta laboral transversal, amb oportunitats vinculades a sectors estratègics de la demarcació. La indústria i la producció tindran un protagonisme destacat, amb demanda de perfils com operaris, tècnics de manteniment, soldadors, enginyers industrials o professionals del sector farmacèutic.
També hi destacaran la recerca, la tecnologia i la innovació. En aquest àmbit es buscaran investigadors en intel·ligència artificial i fotònica, especialistes en robòtica mòbil, desenvolupadors de programari, dissenyadors UX/UI i professionals vinculats a l’economia circular o l’energia.
Entre les empreses participants figuren noms com Leitat, Kern Pharma, Adecco, Randstad, Gi Group, IMAN, Sanitas, MAPFRE, Viena, Pepco o Hercal Diggers.
La proposta també incorporarà oportunitats en comerç i restauració, salut i benestar, administració i recursos humans, logística i transport, així com construcció i oficis. Dependents, personal de cuina, infermeres, administratius, mossos de magatzem, arquitectes tècnics o caps d’obra formen part dels perfils que es buscaran.
IA i talent sènior
Més enllà dels estands empresarials i de les entrevistes laborals, la programació inclourà tallers i xerrades orientats a reforçar l’ocupabilitat. Entre les activitats previstes destaca la xerrada “Connecta amb el mercat laboral amb IA: destaca, decideix i aconsegueix oportunitats reals”, de les 10.30 a les 11.30 hores, impartida per María José García Miranda.
La jornada també posarà el focus en el talent sènior i l’edatisme laboral amb l’acte “El poder de reinventar-se”, de les 12.00 a les 13.30 hores, a càrrec de 65ymás.com, amb la participació de Teresa Viejo, escriptora, periodista i conferenciant, i responsables empresarials vinculades a la gestió de persones.