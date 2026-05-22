La plantilla de Ficosa inicia una vaga contra l’ERO a la planta de Viladecavalls

La plantilla de producció de Ficosa a la planta de Viladecavalls ha iniciat una vaga contra l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat per la companyia, després que la sisena reunió entre empresa i sindicats acabés aquest dijous sense acord.
Segons ha informat la CGT, l’assemblea de treballadors celebrada dijous al vespre va decidir aturar l’activitat de la secció de producció a partir del torn de nit, que ja no es va incorporar a la feina. El sindicat considera “inadmissible” l’expedient i denuncia que deixarà “113 persones al carrer”.
Ficosa ha proposat reduir a 113 els acomiadaments dels 172 previstos inicialment, tots concentrats a l’àrea productiva, segons fonts sindicals citades per l’ACN. Pel que fa al departament d’enginyeria, la direcció planteja suspendre temporalment els contractes de 38 empleats mitjançant un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de 18 mesos.
La negociació també continua encallada per les condicions econòmiques. L’empresa ha ofert indemnitzacions de 18 dies per any treballat en 15 pagues, una proposta que els representants dels treballadors consideren insuficient. La presidenta del comitè d’empresa per la CGT, Sole Beltran, assegura que les compensacions plantejades són “ridícules” i no garanteixen ingressos suficients per a la plantilla afectada, formada en bona part per treballadors de més edat.
El sindicat també critica que l’ajust arribi en un moment en què, segons afirma, Ficosa ha registrat “facturacions rècord” i beneficis en els darrers trimestres. A més, assenyala que la companyia ha rebut més de 13 milions d’euros en ajudes públiques en els últims anys.
La CGT considera especialment greu que l’ERO coincideixi amb el procés de reconversió industrial anunciat recentment per la direcció cap al sector de la defensa i la indústria armamentística, un fet que, segons el sindicat, fa encara “més injustificable” la reducció de plantilla.