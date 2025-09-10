ACCIÓ obre una delegació territorial al Vallès

La comarca té, des d'aquest dimecres, una oficina territorial d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. La delegació està situada a Fira Sabadell i donarà servei a quatre comarques: el Vallès Occidental i l’Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme.
ACCIÓ compartirà espai amb les noves instal·lacions de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i la regidoria de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Sabadell. Tant el consistori com la Generalitat volen atreure noves inversions –nacionals i estrangeres–, reduir burocràcia i facilitar tràmits i gestions, i facilitar la internacionalització i la innovació de les empreses.
La delegació funcionarà com un servei de proximitat i estarà dirigida per Dolors Paniagua, que coneix el sector i la Generalitat: ha passat per l’agència Catalonia Trade and Investment i ha estat subdirectora de l’Agència Catalana d’Inversions. “És un dels millors perfils que tenim. Volem ajudar a les empreses en termes d’estratègia, internacionalització i innovació”, ha explicat el conseller delegat d’ACCIÓ, Jaume Baró, en la presentació de la nova delegació. “Malgrat la proximitat amb Barcelona, es tracta de comarques amb singularitats pròpies i un fort component industrial que necessiten respostes adaptades als seus reptes concrets”, ha afegit Baró, respecte del territori al qual donarà servei l’oficina.
El secretari d’Empresa i Treball, Pol Gibert, ha assegurat que, a partir d’ara, “no caldrà que les empreses ens vinguin a buscar, sinó que nosaltres les anirem a buscar”. El número 2 del departament va subratllar el moment escollit per obrir l’oficina, en què les empreses necessiten el suport de la Generalitat davant d’un “context internacional complex”.
4 de cada 10 indústries del país
El Vallès Occidental, l’Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme representen un terç de l’economia de Catalunya (32,6%), segons l’Idescat, amb un Valor Afegit Brut (VAB) de 80.000 milions d’euros anuals.
Les comarques aglutinen el 43% del pes industrial del país i es consideren una de les regions més industrialitzades d’Europa. Excepte el Maresme, que té menys presència industrial, els Vallesos i el Baix Llobregat tenen un PIB per càpita i una renda bruta per habitant superior a la mitjana catalana.
Tot i això, un dels reptes d’ACCIÓ i de la Generalitat és fer créixer el pes de la indústria, que representava el 25,9% del VAB del Vallès fa una dècada, 1,5 punts per sobre de l’actualitat.