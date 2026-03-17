El Vallès Occidental va mantenir el 2025 el mateix grau de rotació laboral que l’any anterior. Segons l’informe publicat aquest dimarts per l’Observatori del Treball i Model Productiu, l’índex –que té en compte els contractes formalitzats al llarg d’un any i les persones que n’han signat un o més d’un durant l’any de referència– es va situar en 1,87 contractes de mitjana per persona, la mateixa xifra que el 2024.
En concret, l’any passat es van formalitzar 266.241 contractes de feina al Vallès Occidental i les persones contractades van ser un total de 142.095.
A diferència de Vallès Occidental, l’índex de rotació laboral va créixer el 2025 en 28 de les 43 comarques catalanes, amb l’Alt Camp al capdavant, passant d’1,72 a 1,96 contractes de mitjana (+0,16 punts).
En el global de Catalunya, el grau de rotació es va elevar mínimament, dels 2,13 contractes de mitjana el 2024 als 2,14 el 2025; una evolució que és fruit d’un creixement en el nombre de contractes lleugerament superior al de persones contractades. L’any 2025, un total d’1.176.038 persones van formalitzar algun contracte laboral a Catalunya, xifra que representa un increment interanual del 0,6%, és a dir, 7.559 persones més que l’any 2024. Pel que fa al volum de contractació, es van signar 2.515.873 contractes, un 1,1% respecte de l’any anterior (26.660 contractes més).
La Conca de Barberà (2,37), el Gironès (2,26) i l’Anoia (2,04) superen els 2 contractes de mitjana anual. En contrast, el Lluçanès (1,24), el Moianès (1,31) i el Pallars Jussà (1,34) registren els índexs de rotació més baixos.
Tot i situar-se per sota de la mitjana catalana, en el rànquing de comarques, ordenades de l’índex més alt al més baix, el Vallès Occidental se situa a la part alta de la taula: ocupa la vuitena posició, entre el Vallès Oriental (1,89) i el Baix Llobregat (1,86).