Amec veu la competència xinesa com el gran repte estructural de les exportacions catalanes

L'associació per impulsar la indústria internacionalitzada Amec, de la qual formen part diverses empreses de Terrassa i la seva àrea d'influència com Syntegon Telstar, Circutor, Proquimac, Manusa o Fluidra, assenyala que la situació de guerra a l'Orient Mitjà és un problema "conjuntural" i situa la competència xinesa com a conflicte "estructural" i principal obstacle de les empreses exportadores catalanes.
"Avui tenim la situació conflictiva a l'Orient Mitjà, però hi ha un tema de fons que és la competència internacional, fonamentalment la competència que ve de la Xina", ha exposat el director general de l'entitat, Joan Tristany, en la presentació aquest dilluns de l'informe del 2025 recollida per l'ACN. "Avui tenim un problema que és Orient Mitjà però el gran problema és la competència per preu. La Xina està produint productes tecnològics de primer nivell a uns preus molt més baixos que els estem produint nosaltres", ha afegit. De fet, ha indicat que "això no canviarà d'aquí a un any, sinó que creiem que anirà a més" i ha subratllat que "el 2026, la competència dels productors xinesos es veu com un problema més gran que no es veia l'any passat".
Maduresa, diversificació i innovació
El 2025, les vendes a l'exterior del mig centenar de socis industrials de l'entitat van augmentar un 5,54%, tot i un creixement menor del comerç mundial i un creixement de les exportacions catalanes i espanyoles inferior i malgrat la guerra aranzelària. "Hi ha maduresa en el col·lectiu d'empreses d'Amec. Porten molts anys en els mercats i les han vist de tots colors", ha assenyalat Tristany, que ha recordat que els últims anys hi ha hagut diversos esdeveniments i situacions "focalitzades" però amb un impacte global com la situació a Algèria, el Brexit, o el bloqueig de Rússia, un mercat que significava el 20% de les vendes per a moltes firmes, "molt més" del que representen els EUA.
A "la dificultat, la incertesa i la competència ferotge de la Xina", la resposta ha estat la "diversificació de mercats i innovació del producte", ha comentat Tristany. L'any 2025 la despesa de les firmes d'Amec destinada a la innovació va ser del 6,2%, quan habitualment era d'un 4% aproximadament.
Les exportacions representen més de la meitat (57%) del comerç de les empreses de l'associació. Comprenen 8.600 milions d'euros dels 16.000 milions que van facturar.
La caiguda registrada a l'Amèrica i a l'Àsia s'ha vist compensada per un increment de les vendes als mercats europeus, amb França (16,3% de les vendes globals) liderant el rànquing. Després hi ha els Estats Units (9,6%), Portugal (7,9%), Itàlia (6,5%), i Alemanya (6,4%).
Un dels països que Tristany ha ressaltat és l'Aràbia Saudita (2,2%), perquè és on es demostra que s'ha fet una diversificació del mercat "fonamental". Un procés que és "lent" i que no és "fàcil", però que amb l'acord del Mercosur també s'obren noves oportunitats.
De cara aquest 2026, els socis d'Amec preveuen millorar els resultats i continuar treballant en mercats internacionals però amb "cautela". Des de l'inici d'any i a pesar de les tensions geopolítiques, només un 30% dels 500 socis s'han plantejat revisar les seves expectatives a la baixa.