AEInnova desplega sensors intel·ligents amb suport europeu

L’empresa terrassenca AEInnova ha estat seleccionada com un dels 23 projectes guanyadors de l’“OC1 EIC Awardee + Buyer the aftermath” del programa europeu InnoMatch, impulsat per l’EIC Innovation Procurement Programme, una iniciativa del Consell Europeu d’Innovació (EIC) que té com a objectiu facilitar l’accés als mercats de contractació a Europa i a nivell mundial, garantint majors oportunitats de mercat per a les pimes i empreses emergents innovadores i contribuint, al mateix temps, al seu creixement.
El projecte d’AEInnova ha estat escollit entre un total de 64 candidatures rebudes des de diferents països d’Europa. D’aquestes, 42 van superar els criteris d’elegibilitat i van passar a una rigorosa fase d’avaluació per part d’un panell d’experts independents. Finalment, 23 pilots han estat seleccionats per iniciar un recorregut de 12 mesos dins el programa InnoMatch.
L’objectiu és clar: connectar pimes innovadores amb compradors industrials o públics per desenvolupar proves pilot en entorns reals, i així facilitar la seva entrada al mercat.
En aquest marc, AEInnova col·laborarà amb la firma vallesana Celsa, una de les principals companyies siderúrgiques d’Europa, per a implementar sensors de manteniment predictiu InduEye VIBRO en una de les plantes del grup amb seu a Castellbisbal, juntament amb el monitoratge de forns continus pre i postescalfament utilitzant la seva nova solució Furthermon, un sistema de temperatura de termoparell multisensor en temps real també alimentat per calor️.
Energia tèrmica residual
Les dues solucions destaquen per funcionar amb energia tèrmica residual, sense bateries de liti, comunicar-se via LoRaWAN i integrar-se dins la plataforma DAEVIS, un sistema al núvol desenvolupat per la mateixa AEInnova. L’impacte esperat és múltiple: ajudar a prevenir el temps d’inactivitat, anticipar falles i permetre un millor control del procés al mateix temps que es redueix el consum d’electricitat.
El programa InnoMatch s’adreça a sectors clau com els de l’agricultura, l’alimentació i les begudes, la construcció, les infraestructures i la fabricació, la transformació digital, l’energia, l’aigua, el medi ambient, la sostenibilitat i la mobilitat, les ciències de la salut i de la vida, i la seguretat i les indústries de doble ús. Els 23 pilots seleccionats representen una mostra del talent europeu i de la capacitat de col·laboració entre pimes tecnològiques i grans entitats compradores.
El recorregut del programa es divideix en tres fases: Prepare (fins a dos mesos), consistent en la formalització de l’acord i elaboració del pla d’acció conjunt; Deploy (fins a sis mesos) per a la implementació real del pilot a les instal·lacions del comprador; i Assess (fins a quatre mesos), de validació de resultats i mesura de l’impacte a través d’indicadors clau (KPI).
El programa InnoMatch compta amb un finançament de 2,28 milions d’euros, amb fins a 60.000 euros per pilot.