Diners

AEInnova s’obre camí internacional amb una nova certificació

Els seus sensors IduEye obtenen validació per a operar en entorns explosius i de risc

  • Les instal·lacions d'AEInnova a Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 16:26
Actualitzat el 29 de setembre de 2025 a les 16:31

L’empresa terrassenca AEInnova ha anunciat l’obtenció de la certificació IECEx per al seu sensor industrial InduEye, un reconeixement que avala la seguretat i la qualitat del dispositiu per a la seva utilització en entorns explosius i de risc.

La certificació IECEx, que compleix amb els requisits internacionals relacionats amb la normativa ATEX, confirma que el producte i els processos de l’empresa compleixen amb els estàndards més exigents en matèria de seguretat, traçabilitat i qualitat. Aquesta homologació s’emmarca dins del sistema de gestió de qualitat ISO9001, que AEInnova manté i actualitza amb auditories periòdiques.

Aquest aval permet a AEInnova ampliar la seva presència en mercats internacionals, especialment en sectors industrials que operen en condicions perilloses i que requereixen dispositius fiables i robustos. InduEye és un sensor sense fils per a monitoratge de màquines i processos que funciona sense bateria, mitjançant la recol·lecció de calor residual i la seva transformació en energia elèctrica.

L’empresa, amb seu a Terrassa, destaca que aquesta certificació és un pas important en la seva estratègia de creixement i en la consolidació de solucions tecnològiques innovadores per a la indústria.

Notícies recomenades