AEInnova s’obre camí internacional amb una nova certificació

L’empresa terrassenca AEInnova ha anunciat l’obtenció de la certificació IECEx per al seu sensor industrial InduEye, un reconeixement que avala la seguretat i la qualitat del dispositiu per a la seva utilització en entorns explosius i de risc.\r\n\r\nLa certificació IECEx, que compleix amb els requisits internacionals relacionats amb la normativa ATEX, confirma que el producte i els processos de l’empresa compleixen amb els estàndards més exigents en matèria de seguretat, traçabilitat i qualitat. Aquesta homologació s’emmarca dins del sistema de gestió de qualitat ISO9001, que AEInnova manté i actualitza amb auditories periòdiques.\r\n\r\nAquest aval permet a AEInnova ampliar la seva presència en mercats internacionals, especialment en sectors industrials que operen en condicions perilloses i que requereixen dispositius fiables i robustos. InduEye és un sensor sense fils per a monitoratge de màquines i processos que funciona sense bateria, mitjançant la recol·lecció de calor residual i la seva transformació en energia elèctrica.\r\n\r\nL’empresa, amb seu a Terrassa, destaca que aquesta certificació és un pas important en la seva estratègia de creixement i en la consolidació de solucions tecnològiques innovadores per a la indústria.\r\n