La Generalitat distingeix vuit comerços centenaris

La Generalitat ha posat en marxa un mapa digital que permet localitzar i conèixer més de 600 comerços amb més de cent anys d’història a Catalunya. El document recull informació de 262 establiments de la demarcació de Barcelona, 98 de Girona, 93 de la Catalunya Central i 61 del Penedès, entre altres. La presentació coincideix amb la campanya de Nadal, període de més activitat comercial, i pretén donar visibilitat i preservar el patrimoni comercial del país.
El mapa es pot consultar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Els negocis han estat reconeguts amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris per la Generalitat, que valoren la qualitat i la capacitat d’adaptació dels comerços. Per optar-hi, havien de presentar la seva candidatura. Per això, alguns locals amb més de cent anys no apareixen en la llista, malgrat ser llocs d’acreditada trajectòria.
Així, la recopilació sobre el terreny visible a través de l’instrument interactiu permet veure que, per exemple, a Terrasa la Generalitat ha distingit vuit negocis que ja han bufat les cent espelmes. La majoria estan situats al Centre. Per exemple, la Carnisseria Mari Torrent, ubicada al Mercat de la Independència. El més antic de tots és la Ferreteria Paloma, que va néixer el 1864 i està situada al carrer Major. També s’ubiquen al Centre la Floristeria Gras (plaça del Salvador Espriu), l’Herbolari Rosa Coma (carrer de Sant Cristòfor), Casanovas 1906 (raval de Montserrat), Calçats Bruguera (carrer Cremat) i Casamitjana (carrer de Vallhonrat). L’únic comerç centenari que no es troba al Centre és Casanovas i Antonell, situat a la Maurina.