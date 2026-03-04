La Cecot insta a desencallar els pressupostos: “No podem aturar el país per tacticisme polític”

La Cecot crida a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris per accelerar les negociacions i garantir uns pressupostos aprovats "sense demora". La patronal amb seu a Terrassa demana, a més, situar indústria i innovació al centre del model de benestar.
Després d'un acte aquest dimecres a la seu de Leitat amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, per explicar els Pressupostos de la Generalitat a organitzacions empresarials i cambres de comerç del Vallès, el president de la Cecot, Xavier Panés, reitera que "necessitem pressupostos per continuar avançant, per decidir i per activar projectes essencials per a la ciutadania i per a l’activitat econòmica". El líder patronal sosté que "en un moment tan complex com l’actual, és imprescindible que els partits arribin a consensos amplis que situïn l’interès del país per damunt de qualsevol estratègia partidista” i alerta que "la presentació d’avui és un punt de partida rellevant; però sense acord polític, el país corre el risc de tornar a quedar encallat".
Innovació i indústria
La Cecot reitera que Catalunya només podrà mantenir el seu model de benestar si reforça les seves bases productives, especialment la indústria i la innovació empresarial, àmbits que l’entitat situa com a estratègics en les seves línies de treball i memòries institucionals.
La proposta presentada pel Govern inclou mesures orientades al desenvolupament econòmic i al suport al teixit productiu, una línia que la Cecot celebra, però que considera que “s’ha d’ampliar i blindar pressupostàriament per garantir estabilitat i capacitat de transformació del model econòmic actual”. Panés insisteix en que “hem d’incrementar el pes del PIB industrial i això requereix que les polítiques públiques també estiguin alineades per adaptar el nostre mercat de treball”.
Tot i que la proposta presentada pel Govern incorpora un increment de 170 milions d’euros més en l’àmbit d’Empresa i Treball respecte del pressupost del 2023, la Cecot alerta que el pes del Departament dins el conjunt del pressupost retrocedeix, passant del 3,34% l’any 2023 al 3,06% en la proposta actual. A criteri de l’entitat, això “afebleix el discurs d’impuls a la indústria i l’economia productiva que el país necessita”.
“El progrés social s’aguanta sobre una economia capaç de generar valor, ocupació de qualitat i innovació. Si volem mantenir el nostre nivell de benestar, cal assegurar que la indústria tingui el pes i el suport que reclama Europa per avançar cap a una autonomia estratègica real i que hem defensat reiteradament des de la Cecot”, assenyala Panés.
Reforma de l'Administració i fiscalitat
La Cecot destaca que aquests compromisos —orientats a impulsar la competitivitat, l’atracció d’inversions i la modernització del teixit productiu— han de quedar reflectits i dotats adequadament dins els pressupostos. Més enllà de la dotació econòmica, l'organització multisectorial també creu imprescindible que la tramitació parlamentària incorpori mesures per agilitzar l’Administració, simplificar processos i reduir càrregues per a empreses i ciutadania. La reforma de l’Administració continua sent, segons l’entitat, una “condició imprescindible” per millorar la productivitat i la capacitat de resposta del sector públic.
D'altra banda, tot i valorar positivament alguns dels eixos exposats, la Cecot manté la seva alerta "davant incrementar la pressió fiscal sobre persones i empreses que ja suporten nivells elevats en comparació amb territoris competidors". L’entitat insisteix en la necessitat de fomentar activitat, combatre l’economia no declarada i garantir condicions similars a les d’altres comunitats per no perdre inversions ni talent.
“No podem aturar l’evolució del país per tacticisme polític”, ja que “les empreses i la ciutadania no ho mereixen”, conclou, la Cecot, que reclama a tots els partits “una visió més àmplia de servei públic que permeti disposar d’uns comptes operatius cada any”.