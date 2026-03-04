Leitat porta la tecnologia al camp: escaneig per saber quan collir l'oliva i reduir el consum d'aigua

MWCapital i Leitat presenten al Mobile World Congress (MWC) The Bio-Circular Harvest, una experiència que mostra com la tecnologia està revolucionant el sector agroalimentari. La instal·lació compta amb un sistema d’escaneig hiperespectral que permet analitzar amb gran precisió els diferents components d’una olivera plantada a l’estand de la Fundació. Els visitants poden realitzar un escaneig digital de l’olivera i visualitzar, en temps real, dades clau per a l’optimització del cultiu.
L’experiència permet conèixer el grau de maduració del fruit, l’estat hídric de la planta i el grau d’infestació de l’olivera. Aquesta informació facilita als agricultors la determinació del moment òptim de recol·lecció i la possibilitat d’actuar de manera anticipada en cas de detectar anomalies o possibles malalties que puguin afectar el fruit. Mitjançant l’anàlisi de l’estat fisiològic del cultiu, s’obté una lectura avançada que permet prendre decisions basades en evidències orientades a millorar el rendiment, reduir l’impacte ambiental i obrir noves vies de valorització al identificar nous productes derivats del fruit o la planta.
Més enllà del diagnòstic de l’olivera, l’experiència mostra també dades sobre diferents productes alternatius que se’n podrien derivar, com ara productes cosmètics, ingredients alimentaris, biocombustibles, fertilitzants o ingredients de valor afegit per a altres industries.
L’experiència permet entendre com, en funció dels tres indicadors obtinguts a partir de l’escaneig hiperespectral, la producció de l’olivera pot variar (generant més o menys sansa, olives o oli) i com això impacta directament en els productes resultants. D’aquesta manera, es posa en valor un model agroalimentari més eficient, sostenible i basat en l’economia circular.
El projecte ha validat amb èxit un sistema pilot innovador amb un nivell de maduresa tecnològica. L’aplicació de l’escaneig hiperespectral permet als agricultors monitorar els cultius perquè tinguin un estrès hídric moderat sense afectar el rendiment de l’oli. Segons els estudis, això pot reduir el consum d’aigua fins a un 35%. També, el control del moment de la collita permet optimitzar l’extracció d’oli i preservar la qualitat del fruit. Els estudis indiquen que recol·lectar les olives en el seu estat òptim per a la producció d’oli pot augmentar-ne el rendiment fins a un 20%.