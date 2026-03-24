Puig estudia una fusió amb Estée Lauder

La companyia catalana de perfumeria i cosmètica Puig, amb planta al Vallès Occidental, ha anunciat que manté converses sobre una "possible combinació" de negocis amb la nord-americana The Estée Lauder Companies Inc., una acció que "implicaria la fusió potencial" del negoci d'ambdues companyies.
De moment no s'ha pres cap decisió definitiva ni s'ha assolit cap acord entre les parts, segons informa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la firma amb seu a l'Hospitalet i que té la seva principal fàbrica a Vacarisses. En aquest sentit, l'entitat ha subratllat que, mentre no existeixi un pacte en ferm, no pot garantir-se que l'operació arribi a materialitzar-se ni els termes de la mateixa.
El passat 17 de març, el consell d'administració de Puig va nomenar José Manuel Albesa com a conseller delegat de l'empresa en substitució de Marc Puig, que va dimitir del càrrec, però seguirà sent president executiu. A més, es va designar també Miquel Àngel Serra com a director financer per rellevar a Joan Albiol. No obstant això, aquest últim mantindrà les funcions de secretari no membre del consell d'administració.
L'any passat la firma catalana va assolir un volum de facturació de 5.042 milions d'euros. La companyia distribueix productes a més de 150 països, amb oficines i filials a 33.
La firma catalana es dispara a borsa
Aquest dimarts Puig s'ha disparat gairebé un 15% en els primers compassos de la sessió borsària. Els títols de l'empresa catalana han presentat, cap a les 9.25 hores, una alça del 14,77%, fins a un preu de 17,81 euros per acció, el valor que més ha crescut de l'Ibex-35.
Per la seva banda, Estée Lauder ha retrocedit al voltant d’un 7%.
Una eventual fusió suposaria la creació d’un gegant de la cosmètica valorat en més de 30.000 milions d'euros a la borsa.
La seu corporativa de Puig, la Torre Puig, està ubicada a la plaça d'Europa de l'Hospitalet de Llobregat i és el centre d'operacions i innovació del grup. Al carrer de Berlín de Vacarisses hi té la planta principal especialitzada en productes per a la cura de la pell, mentre que a Alcalá de Henares hi té una planta històrica (anteriorment de Perfumería Gal) dedicada principalment a la producció de fragàncies.
També té altres centres internacionals a França, Grècia i la Índia.