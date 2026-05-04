Hannun redueix pèrdues però continua en números vermells el 2025

L’empresa de mobiliari i decoració Hannun, originària de Terrassa, va tancar l’exercici 2025 amb unes pèrdues netes de 2,41 milions d’euros, una xifra que suposa una millora del 6,25 % respecte als 2,57 milions de números vermells registrats el 2024.
Segons ha comunicat la companyia al mercat BME Growth, on cotitza, la seva xifra de negocis es va situar en 6,8 milions d’euros, un 6 % menys que l’any anterior. Aquesta davallada s’explica principalment per la reducció de les vendes a través de plataformes de tercers, el conegut canal "marketplace".
Davant aquest escenari, el grup amb domicili a Barcelona i instal·lacions a Castellar del Vallès ha indicat que treballa per “recuperar el posicionament” en aquest canal, alhora que manté l’estratègia d’ampliació del catàleg amb la incorporació de "nous tipus de referències i altres materials".
Un dels canvis més destacats en l’últim exercici ha estat el pes creixent del canal propi. Les vendes a través del web de l’empresa han passat de representar el 74% al 81% del total, mentre que el "marketplace" es queda en un 8%. Per la seva banda, el negoci d'empresa a empresa (B2B) es manté estable en un 12%.
Pel que fa a la rendibilitat operativa, l’ebitda ajustat es va situar en -1,3 milions d’euros, millorant en uns 400.000 euros respecte al 2024.
Durant el 2025, Hannun va dur a terme diverses operacions de finançament entre les quals destaca una ampliació de capital d'1,5 milions d’euros executada el desembre passat.