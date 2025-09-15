L'ampliació de la planta de Rubió a Castellbisbal estarà a punt d’aquí a tres anys

Laboratoris Rubió inverteix 14 milions d’euros per ampliar la seva planta a Castellbisbal. En el marc del seu pla estratègic de creixement i internacionalització, la companyia farmacèutica, de capital familiar, preveu duplicar la seva capacitat productiva, passant dels 10 milions d’unitats a uns 20. De la mateixa manera, es preveu ampliar en 70 persones la plantilla, que actualment es xifra en un centenar.
Aquest dilluns s'ha fet l’acte de col·locació simbòlic de la primera pedra de la part ampliada, que a banda de laboratoris i dependències administratives també preveu la construcció d’una nova zona d’aparcament. Les obres tenen una durada prevista de tres anys.
Pelayo Rubió, conseller delegat de la firma, s'ha mostrat convençut de la necessitat de seguir creixent per retenir la producció pròpia a la planta vallesana i no haver-la d’externalitzar. “A nivell d’espai, doblem els metres quadrats de fàbrica. Avui dia fabriquem uns 10 milions d’unitats anuals i quan l’ampliació estigui feta i amb les màquines instal·lades, podrem doblar la capacitat de fabricació”, ha destacat en declaracions a l’ACN.
La planta de Rubió a Castellbisbal es va inaugurar el 2001, i actualment ocupa una superfície de 2.900 m², un espai que es doblarà quan culmini l’ampliació. L’operació permetrà incorporar tecnologia d’avantguarda, noves àrees d’R+D i processos digitalitzats que permetran millorar l’eficiència i la sostenibilitat de les operacions.