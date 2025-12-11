Terrassa supera els 105.000 treballadors

El mercat laboral ha sumat un nou augment del nombre de terrassencs ocupats, el tercer increment mensual consecutiu. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Idescat, el mes de novembre va tancar amb un nou rècord d'egarencs afiliats a la Seguretat Social. Per primer cop en tota la sèrie històrica s'han sobrepassat els 105.000 treballadors. En concret, amb resultats arrodonits a valors múltuples de cinc, es compten 105.220 residents a Terrassa empleats. Són 1.345 que un mes abans. Hi ha hagut un creixement intermensual d'un 1,29%.
L'augment s'ha donat de forma pràcticament idèntica en ambdós gèneres, si ens centrem en els percentatges. L'ocupació masculina ha superat per primera vegada els 55.000 treballadors. En són 55.495, 710 més que a l'octubre (+1,30%). Les dones residents a Terrassa afiliades a la Seguretat Social arriben a les 49.730, 640 més que un mes abans (+1,30%).
Entre octubre i novembre s'han registrat crescudes en tots els grups d'edat. La més pronunciada ha estat en la franja de menors de 30 anys, on hi ha 19.960 afiliats (+620; +3,21%). En la 30 a 44 anys en són 33.985 (+310 +0,92%) i en la de 45 a 54 anys, 30.900 (+230; +0,75%). En el grup d'egarencs de 55 anys o més es compten 20.375 treballadors registrats (+185; +0,92%).
Per nacionalitat, els treballadors estrangers han crescut en 350 persones (+2,46%), fins a les 14.555, mentre que els espanyols ho han fet en 995 (+1,11%), fins a les 90.665.
Més de 110.000 afiliacions
Paral·lelament, les afiliacions –que compten totes les activitats laborals d’una mateixa persona– han superat per primer cop les 110.000. Amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, en concret, van arribar a les 110.670 el 30 de novembre, 1.505 més que al l'octubre (+1,38%).
Tots els sectors econòmics han experimentat creixements mensuals, menys l'agricultura, que ha passat de 140 a 135 afiliacions (-5; -3,7%). En la indústria han crecut de 17.450 a 17.560 (+110, +0,63%); en la construcció, de 9.000 a 9.120 (+120; +1,33%); i en els serveis, de 82.570 a 83.855 (+1.285; +1,56%).
Interanualment, ara hi ha 2.490 terrassencs afiliats a la Seguretat Social més (+2,42%) que el novembre del 2024, quan eren 102.730, i 2.835 afiliacions més (+2,63%), que aleshores eren 107.835.