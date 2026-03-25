Antoni Cañete destaca “la fortalesa i diversitat del teixit empresarial del Vallès Occidental”

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat aquest dimecres “la fortalesa i diversitat del teixit empresarial del Vallès Occidental". El líder patronal ha ressaltat, en una visita a diverses empreses del territori, que la comarca compta "amb pimes que lideren processos d’innovació, internacionalització i especialització en sectors d’alt valor afegit”. En aquest sentit, ha subratllat que “cal continuar avançant cap a un entorn més favorable per a les pimes de la comarca, amb menys càrregues administratives, un marc regulador equilibrat i mesures que facilitin la captació de talent i la competitivitat global”.
Cañete ha estat a les instal·lacions de DC Fine Chemicals, empresa ubicada a Terrassa especialitzada en química fina orientada a la fabricació i distribució de productes per a aplicacions científiques, farmacèutiques i industrials. Aquesta pime opera a més de 40 països, combinant la internacionalització amb el coneixement i la innovació. Durant la visita, s’ha destacat la necessitat d’un marc regulador equilibrat i el suport real a la indústria química, així com la importància de disposar d’instruments que facilitin la inversió en R+D, l’accés a talent qualificat i la simplificació administrativa per garantir la competitivitat en un entorn global cada cop més exigent.
Posteriorment, la delegació s’ha desplaçat a LED DREAM, també a Terrassa, una empresa centrada en el desenvolupament de solucions tecnològiques aplicades a la il·luminació i a la creació d’experiències visuals. En el recorregut per les instal·lacions, l’entitat ha posat
en valor el paper dels projectes empresarials emergents que contribueixen a posicionar el territori en segments d’alt valor afegit, apostant per la innovació, la creativitat i la diferenciació com a palanques de creixement i competitivitat.
La jornada ha conclòs a SIT&B Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, una empresa especialitzada en projectes tècnics a mida en entorns d’alt valor afegit, especialment vinculats al sector del luxe, que destaca per la seva capacitat d’adaptació, qualitat i orientació al detall.
Cañete ha estat acompanyat, entre altres, pel president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, que ha destacat que “el territori compta amb un teixit empresarial dinàmic i divers, amb empreses que són referents en els seus àmbits i que contribueixen de manera decisiva al desenvolupament econòmic i a la generació d’ocupació de qualitat”. Així mateix, Pujol ha remarcat la importància de “continuar reforçant els vincles entre empreses, administracions i agents econòmics per donar resposta als reptes compartits i consolidar el posicionament del Vallès Occidental com a pol industrial i d’innovació”.