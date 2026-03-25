Diners

Antoni Cañete destaca “la fortalesa i diversitat del teixit empresarial del Vallès Occidental”

El president de Pimec ressalta la innovació, la internacionalització i l’alt valor afegit de les pimes del territori en una visita a empreses de Terrassa i Sant Cugat

  • La delegació de Pimec a DC Fine Chemicals -
  • La visita a LED DREAM -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de març de 2026 a les 16:26
Actualitzat el 25 de març de 2026 a les 16:27

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat aquest dimecres “la fortalesa i diversitat del teixit empresarial del Vallès Occidental". El líder patronal ha ressaltat, en una visita a diverses empreses del territori, que la comarca compta "amb pimes que lideren processos d’innovació, internacionalització especialització en sectors d’alt valor afegit”. En aquest sentit, ha subratllat que “cal continuar avançant cap a un entorn més favorable per a les pimes de la comarca, amb menys càrregues administratives, un marc regulador equilibrat i mesures que facilitin la captació de talent i la competitivitat global”.

Cañete ha estat a les instal·lacions de DC Fine Chemicals,  empresa ubicada a Terrassa especialitzada en química fina orientada a la fabricació i distribució de productes per a aplicacions científiques, farmacèutiques i industrials. Aquesta pime opera a més de 40 països, combinant la internacionalització amb el coneixement i la innovació. Durant la visita, s’ha destacat la necessitat d’un marc regulador equilibrat i el suport real a la indústria química, així com la importància de disposar d’instruments que facilitin la inversió en R+D, l’accés a talent qualificat i la simplificació administrativa per garantir la competitivitat en un entorn global cada cop més exigent.

 

  • La delegació de Pimec a DC Fine Chemicals
 

 

Posteriorment, la delegació s’ha desplaçat a LED DREAM, també a Terrassa, una empresa centrada en el desenvolupament de solucions tecnològiques aplicades a la il·luminació i a la creació d’experiències visuals. En el recorregut per les instal·lacions, l’entitat ha posat
en valor el paper dels projectes empresarials emergents que contribueixen a posicionar el territori en segments d’alt valor afegit, apostant per la innovació, la creativitat i la diferenciació com a palanques de creixement i competitivitat.

La jornada ha conclòs a SIT&B Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, una empresa especialitzada en projectes tècnics a mida en entorns d’alt valor afegit, especialment vinculats al sector del luxe, que destaca per la seva capacitat d’adaptació, qualitat i orientació al detall.

Cañete ha estat acompanyat, entre altres, pel president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, que ha destacat que “el territori compta amb un teixit empresarial dinàmic i divers, amb empreses que són referents en els seus àmbits i que contribueixen de manera decisiva al desenvolupament econòmic i a la generació d’ocupació de qualitat”. Així mateix, Pujol ha remarcat la importància de “continuar reforçant els vincles entre empreses, administracions i agents econòmics per donar resposta als reptes compartits i consolidar el posicionament del Vallès Occidental com a pol industrial i d’innovació”.

