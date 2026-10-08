Anudal Industrial: compromís transversal

Anudal Industrial ha integrat la responsabilitat social en la seva manera de gestionar l’empresa, amb actuacions que abracen des de la inclusió laboral i la igualtat d’oportunitats fins a la relació amb l’entorn i la gestió ambiental. “A Anudal entenem la responsabilitat social com una manera d’entendre l’empresa i no com un conjunt d’accions puntuals. El compromís amb les persones i amb l’entorn forma part de la nostra trajectòria des dels inicis”, assenyala la companyia.
El vincle amb Badalona, on Anudal ha desenvolupat els seus 40 anys d’història, és una de les expressions d’aquest compromís. L’empresa aposta, sempre que és possible, per la contractació i la col·laboració amb professionals i empreses de proximitat i participa en iniciatives amb entitats socials i educatives, l’Ajuntament i altres agents del municipi.
Amb els clients, aposta per la proximitat i l’escolta, mentre que amb proveïdors i col·laboradors busca relacions basades en la confiança i a llarg termini.
La responsabilitat social també es trasllada a les condicions de treball. Anudal treballa en l’adaptació i millora de la maquinària i dels llocs de treball a les necessitats físiques de les persones, amb l’objectiu de reduir esforços i possibles riscos. En paral·lel, la inclusió laboral de persones amb discapacitat ocupa un lloc destacat, amb la col·laboració de centres especials de treball i entitats socials. També impulsa mesures relacionades amb la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament del talent femení.
“Incorporar persones amb discapacitat implica una adaptació i un procés d’acompanyament que requereix temps, coordinació i implicació”, expliquen des d’Anudal. Ara bé, l’empresa considera que també ha servit per generar oportunitats laborals, sensibilitzar els equips i aprendre com a organització.
La dimensió ambiental es concreta en mesures d’eficiència energètica, autoconsum fotovoltaic, reciclatge de l’alumini, economia circular i reducció de residus.
“Creiem que la responsabilitat social també contribueix a la competitivitat, no només pels estalvis o l’eficiència que pot generar, sinó perquè ens ajuda a ser una empresa més preparada, més compromesa i amb relacions més sòlides amb les persones i el nostre entorn”, assenyalen des d’Anudal.