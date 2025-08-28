Atorguen a Cirsa un potencial alcista del 30%

La multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa, que va debutar al mercat continu el passat 9 de juliol a 15 euros per acció, comença a rebre les primeres valoracions dels analistes i pràcticament totes apunten a un important recorregut alcista. Les firmes que han iniciat la cobertura situen el preu objectiu mitjà en 20,15 euros, cosa que suposa un potencial de revalorització proper al 30% respecte al tancament d'aquest dijous a la borsa, que ha estat de 15,26 euros.
Segons les dades de la sessió d'aquest dijous, l’acció ha obert a 15,01 euros, ha marcat un màxim de 15,38 i un mínim de 14,96, per acabar en positiu. Amb aquesta evolució, el valor es manté lleugerament per sobre del preu de sortida i consolida posicions després d’un primer mes en borsa marcat per la prudència.
Pel que fa a les recomanacions, totes les cases d’anàlisi coincideixen a aconsellar la compra o sobreponderar el valor de Cirsa a la borsa. Una de les projeccions més conservadores és la de BTIG, amb un preu objectiu de 19 euros (+23%). D’altra banda, Barclays i Jefferies situen el potencial en 20 euros per acció, mentre que Alantra puja la seva previsió fins als 21,3 euros. La més optimista és la de Mediobanca, que eleva l’horitzó fins als 22,6 euros, el que implicaria una revalorització propera al 47%.
Els experts destaquen la solidesa dels fonamentals de Cirsa, el seu lideratge al mercat espanyol i el creixement sostingut a Llatinoamèrica a través de la seva estratègia d’adquisicions. També posen en valor la capacitat de generar beneficis de manera recurrent. En aquest sentit, la companyia ha encadenat fins a 67 trimestres consecutius de millora de l’EBITDA, exceptuant el període del coronavirus.