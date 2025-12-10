La Cecot exigeix una actuació immediata a Hisenda davant la inseguretat jurídica per l’ajornament del VeriFactu

La darrera junta directiva de l'any de la
Cecot, celebrada aquest dimecres al migdia i presidida pel president de la patronal, Xavier Panés, ha validat l’ enviament de cartes a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i a la directora general de l’Agència Tributària, Soledad Fernández. L’organització empresarial considera que l ’ajornament del sistema de facturació VeriFactu crea un escenari d’i nseguretat jurídica que requereix mesures específiques i immediates.
La Cecot subratlla que moltes empreses havien pres decisions durant el mes de novembre per adaptar la gestió de l’IVA al nou marc regulatori. Entre aquestes, nombroses companyies van comunicar la seva adhesió a
l Suministro Inmediato de Información (SII), una opció que els vinculava per a tot el 2026. Amb l’ajornament del VeriFactu, l’entitat reclama un procediment extraordinari que permeti revocar aquesta opció sense penalitzacions ni conseqüències administratives. Segons l’àrea fiscal de la Cecot, la decisió d’optar pel SII es va prendre condicionada per l’imminent obligació d’implantar el VeriFactu, un marc que ara ha quedat suspès temporalment. Flexibilitat per a les empreses que ja operaven en “mode VeriFactu”
El canvi de calendari afecta igualment les empreses que s’havien anticipat i ja havien adaptat els sistemes interns per treballar en “mode VeriFactu”. La normativa vigent no preveu un mecanisme per abandonar aquest sistema un cop adoptat, ja que es partia d’un escenari d’obligatorietat general.
La Cecot reclama a l’Agència Tributària una
solució legal clara perquè aquestes empreses puguin revertir l’operativa durant el 2026 i tinguin garanties que l’adopció anticipada no comportarà cap obligació de permanència. L’objectiu és evitar que les companyies que han actuat amb més previsió acabin penalitzades.
El president de l’Aseitec,
Carlos Cosials, també ha traslladat a la junta el malestar entre les firmes de desenvolupament de programari i implantació de sistemes. Segons exposa, l’ajornament frena projectes en marxa que les empreses tecnològiques havien iniciat obligades per llei, fet que qualifica de “manca de respecte” al sector.
Actualitat laboral i reforma del treball autònom
Durant la sessió també s’han abordat qüestions laborals i fiscals rellevants per al 2026.
Manuel Monfort, responsable de l’àrea de Relacions Laborals, ha ofert un resum de l’actualitat normativa i de les i niciatives parlamentàries en curs que poden tenir afectació sobre la contractació, l’organització del treball i els costos empresarials, com ara registre horari, SMI, nous permisos laborals, els contractes formatius o la incorporació progressiva.
D’altra banda
, Marta Sánchez Ugart, presidenta de l’Autcat, ha informat dels avenços en la reforma del treball autònom, elaborada conjuntament amb altres organitzacions i orientada a modernitzar el marc legislatiu i les condicions dels professionals independents.
Un exercici 2025 que compleix objectius
Tot i que la validació formal es farà al febrer, Panés i el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, han avançat que l
’activitat, el comportament econòmic i els objectius anuals de l’entitat han assolit el 100% del previst. Han expressat, a més, la seva satisfacció per la capacitat de resposta i d’incidència de la Cecot al llarg del 2025.
La junta ha reiterat la importància de continuar treballant amb una agenda proactiva en matèria regulatòria, fiscal i laboral, i de preservar un diàleg institucional fluid amb les administracions per garantir que les polítiques públiques incorporin les necessitats reals del teixit empresarial.