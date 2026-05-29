La Cecot reforça l’accés al finançament empresarial amb un acord amb Laboral Kutxa

La Cecot i Laboral Kutxa han formalitzat un acord de col·laboració per reforçar l’accés al finançament de les empreses i els autònoms, amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat i el creixement del teixit empresarial català. El conveni reforça el paper de l’Oficina de Finançament, Ajudes i Subvencions de la Cecot, que des del 2023 assessora empreses en la cerca de recursos econòmics per a projectes d’inversió, creixement o circulant.
L’acord ha estat signat per Eduardo Elizalde Abrego, director de zona de Laboral Kutxa; Luis Candial Ema, director d’empreses a Catalunya de l’entitat financera; i Xavier Panés, president de la Cecot.
La col·laboració permetrà potenciar l’acompanyament financer que ofereix la patronal a través de la seva Oficina de Finançament, Ajudes i Subvencions, que el 2025 va tramitar 4,9 milions d’euros en operacions de finançament per a 21 empreses i ha atès 111 consultes i peticions d’assessorament.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha destacat que les empreses necessiten “informació, criteri i eines per prendre decisions sòlides” i ha defensat la importància de disposar d’aliances amb entitats financeres per reforçar l’acompanyament empresarial i facilitar recursos amb més estabilitat i garanties.
Per la seva banda, Laboral Kutxa reforça amb aquest conveni la seva aposta pel mercat català en el marc del pla d’expansió que desplega actualment a Catalunya.
La col·laboració també inclou el suport de Laboral Kutxa al Fòrum Industrial de la Cecot, del qual es patrocinador i que celebrarà una nova edició el pròxim 5 de juny sota el lema “Robòtica per fer el salt competitiu: tecnologia, talent i sostenibilitat per impulsar el futur del sector”.