La indústria catalana resisteix, però acusa rotació i absentisme laboral

La indústria catalana manté el pols en un context d’incertesa econòmica i geopolítica, però continua reclamant mesures per reforçar la competitivitat i garantir el creixement a llarg termini. Així ho conclou el primer Baròmetre Industrial del 2026 elaborat per la Cecot, que dibuixa un sector estable, productiu i amb capacitat de transformació, però condicionat encara per factors com l’absentisme laboral, els costos energètics, la manca de talent qualificat o la burocràcia.
Segons recull l’informe, dirigit pel doctor en Economia i Empresa Oriol Montanyà, la indústria és el sector amb més rotació laboral de Catalunya. L’estudi mostra que aquest indicador ha baixat en els últims anys a tots els sectors econòmics. Ara bé, la reducció ha estat més pronunciada als serveis, que el 2018 lideraven la classificació.
D’acord amb les dades recollides, la indústria va registrar el 2025 una mitjana de 2,14 contractes per treballador, lleugerament per sobre dels serveis (2,05). Activitats com la fabricació de vehicles de motor i la indústria del cuir i del calçat són les que presenten una rotació més elevada, amb 3,26 i 3,02 contractes per persona, respectivament.
Durant la presentació aquest dijous de l’estudi, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha desvinculat aquesta situació d’un augment de la temporalitat i l'ha relacionat sobretot amb l’absentisme laboral. “La persona que no va a treballar s’ha de suplir d’alguna manera”, ha afirmat. En aquest sentit, el baròmetre assenyala que les baixes laborals superen els 30 processos mensuals per cada 1.000 treballadors.
Menys empreses petites
Més enllà del mercat laboral, l’informe també detecta una reducció del nombre d’empreses industrials. Entre 2023 i 2025 Catalunya ha perdut més 1.061 companyies del sector. El document detalla que hi ha hagut una “destrucció” de 1.132 empreses de menys de 49 empleats, que contrasta amb l’augment de 71 empreses de més de 50 treballadors, un fet que la patronal interpreta com una possible evolució cap a estructures amb més dimensió, capacitat d’inversió i potencial competitiu.
Malgrat els reptes, la Cecot considera que la indústria catalana “resisteix bé i es transforma”. El sector representa prop del 19% del PIB català, ocupa més de 660.000 persones i concentra més del 99% de les exportacions. A més, el baròmetre destaca que, segons les darreres dades de l’Idescat, la productivitat aparent del treball industrial –calculada com el valor afegit brut (VAB) industrial per persona ocupada– se situa entorn dels 87.000 euros per ocupat, per sobre de la mitjana del conjunt de l’economia catalana, que se situa al voltant dels 85.000.
Més de la meitat (57%) dels empresaris consultats preveuen que l’activitat es mantingui estable en els pròxims mesos, mentre que un 24,5% anticipa un increment.
Panés ha valorat positivament les dades, però ha advertit que Catalunya encara no desplega “tot el potencial” industrial que té. “Resistir no pot ser l’objectiu: és la base, però no el projecte”, va afirmar i va afegir: “No es tracta només de créixer, sinó de créixer millor, generant més valor i productivitat”.
En la mateixa línia, Montanyà ha descrit els resultats del sector com “moderadament bons” malgrat un context advers. “És com si anéssim a jugar un partit de futbol amb quatre lesionats, el camp molt malament i l’àrbitre en contra, i, tot i això, empates o guanyes”, ha comparat.
Amb tot plegat, la patronal defensa una política més ambiciosa basada en simplificació administrativa, estabilitat reguladora, millora dels costos energètics, impuls al talent i la formació industrial i suport a la innovació i la digitalització