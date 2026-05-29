Celsa amplia el consell d’administració amb dos perfils del sector financer

La siderúrgica vallesana Celsa reforçarà el seu òrgan de govern amb la incorporació de dos perfils vinculats al sector financer. La companyia ha convocat la junta general anual, en què es proposa l’ampliació del consell d’administració fins a deu membres.
La mesura té com a objectiu enfortir el perfil del consell amb l’entrada d’experts amb experiència internacional en banca d’inversió i gestió d’actius. En aquest context, està prevista la incorporació d’Enrique Casanueva, enginyer industrial i MBA pel Massachusetts Institute of Technology MIT, actual conseller de BBVA i amb una trajectòria prèvia a J.P. Morgan i Goldman Sachs.
També s’incorporarà Claudio Aguirre, economista i MBA per IE, AMP graduate per la Harvard Business School. Aguirre és president i soci cofundador d’Altamar CAM Partners, i ha desenvolupat responsabilitats executives en firmes internacionals com Merrill Lynch i Goldman Sachs.
La junta general anual serà el 29 de juny, en primera convocatòria, i el 30 de juny, en segona convocatòria. També s'aprovaran els comptes anuals i els informes de gestió individuals i consolidats de la societat i del grup per a 2025, l'estat d'informació no financera o la gestió del consell per a l'exercici, i es fixarà l'import màxim de les remuneracions dels consellers, entre altres.