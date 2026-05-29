Fluidra accelera la digitalització del negoci i renova la direcció financera

Fluidra continua reforçant la seva aposta pel creixement i la transformació tecnològica amb dos moviments estratègics. La multinacional vallesana especialitzada en equipaments i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness ha anunciat, d’una banda, l’adquisició de la plataforma Datapool i, de l’altra, el relleu a la direcció financera del grup.
La companyia ha adquirit Datapool, una plataforma de bessó digital desenvolupada per Ecotropy que permet gestionar piscines comercials a partir de dades en temps real. L’operació culmina la relació iniciada el 2024, quan Fluidra va invertir en aquesta empresa a través del seu fons Fluidra Ventures.
Amb aquesta integració, Datapool passarà a formar part de l’ecosistema digital de Fluidra per a piscina comercial. La plataforma incorpora eines d’anàlisi avançada, solucions IoT i monitoratge en temps real amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i operativa de les instal·lacions aquàtiques.
Segons la companyia, la tecnologia permet reduir entre un 10% i un 25% els costos operatius gràcies a l’optimització del consum d’aigua i energia, sense necessitat de fer obres. El sistema també facilita automatitzar processos, anticipar incidències i adaptar la climatització o el funcionament de les piscines segons la demanda real.
El director de Commercial Pool de Fluidra, Thorsten Muck, assegura que l’operació “marca una fita” en l’estratègia de digitalització del grup i destaca que la plataforma contribuirà a reduir l’impacte ambiental i a millorar la presa de decisions dels clients.
Juan Graham agafa el relleu a Xavier Tintoré
Paral·lelament, Fluidra també ha anunciat el nomenament de Juan Graham com a nou director financer (CFO). Graham s’incorporarà a la companyia i al comitè executiu el pròxim 1 de juny i substituirà Xavier Tintoré, que deixarà el càrrec l’1 d’agost després de 16 anys al capdavant de les finances del grup.
La multinacional explica que el canvi forma part d’un procés de successió planificat. Tintoré continuarà vinculat a l’empresa fins a finals d’any per facilitar la transició.
Juan Graham acumula més de 25 anys d’experiència internacional en alta direcció financera. Va desenvolupar bona part de la seva carrera a Johnson & Johnson i, més recentment, ha estat CFO de companyies cotitzades als Estats Units com FibroGen i Perspective Therapeutics.
El conseller delegat de Fluidra, Jaime Ramírez, afirma que l’experiència internacional i la visió operativa de Graham seran “molt valuoses” per afrontar la nova etapa de creixement de la companyia.
Per la seva banda, el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha agraït la trajectòria de Xavier Tintoré i el seu paper en algunes de les principals fites corporatives de la multinacional.