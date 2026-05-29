BBVA crea una nova àrea global per accelerar la transformació amb intel·ligència artificial

BBVA fa un nou pas en la seva aposta per la intel·ligència artificial amb la creació d’una àrea global específica, anomenada “AI Transformation”, que tindrà rang de primer nivell dins de l’organització i estarà liderada per Antonio Bravo. La nova estructura integrarà l’actual àrea de dades i les capacitats tecnològiques necessàries per industrialitzar la creació, desplegament i gestió d’agents d’intel·ligència artificial a tot el grup financer.
L’entitat considera que la IA representa una transformació encara més profunda que la digitalització i defensa que la nova generació de sistemes intel·ligents permetrà automatitzar processos, prendre decisions i interactuar amb clients i equips de manera autònoma. Segons BBVA, aquesta evolució tecnològica obre la porta a oferir serveis financers més personalitzats, proactius i eficients.
El president de BBVA, Carlos Torres Vila, assegura que el banc té “el talent, l’experiència i la visió necessàries” per tornar a situar-se “a l’avantguarda de la transformació del sector financer”. Torres Vila afirma que la intel·ligència artificial permetrà construir “un millor banc” mantenint el client al centre de l’estratègia.
La nova divisió neix amb l’objectiu de passar de desenvolupar solucions indivisuals a operar un ecosistema compartit de capacitats d’IA per a tot el grup. En la pràctica, BBVA vol reduir els terminis de desenvolupament d’agents intel·ligents, passant de processos que actualment poden durar mesos a desplegaments en poques setmanes gràcies a infraestructures i components comuns.
L’estratègia es basa en l’experiència adquirida amb “The Eight”, un projecte intern de desenvolupament d’agents intel·ligents que ha permès detectar patrons reutilitzables per aplicar-los de manera transversal a tots els processos del banc.
La direcció de BBVA defensa que aquests sistemes han de treballar sota supervisió humana i servir per ampliar la capacitat dels equips, alliberant temps per a tasques de més valor afegit i creativitat. L’entitat també considera que la IA pot facilitar que els serveis financers arribin a més persones i contribuir al creixement del negoci.