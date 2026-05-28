La Cambra de Terrassa estreny vincles amb el districte xinès de Xinjin amb un manifest d’entesa

La Cambra de Comerç de Terrassa ha formalitzat aquesta setmana un Memoràndum d’Entesa (MOU) amb el districte xinès de Xinjin, integrat a l’àrea metropolitana de Chengdu, amb l’objectiu d’establir relacions i explorar oportunitats de cooperació econòmica, industrial i tecnològica entre ambdós territoris. L’acord s'ha signat durant la visita d’una delegació institucional i empresarial xinesa a la demarcació, els dies 26 i 27 de maig.
La trobada ha estat impulsada per la Asociación Hispano-China para Intercambios y Desarrollos i segons la Cambra, el memoràndum s’emmarca en una fórmula habitual de cooperació internacional per impulsar relacions estables entre territoris amb interessos compartits.
La delegació xinesa estava encapçalada pel vicealcalde del districte de Xinjin, He Enhong, i integrada també per responsables de les àrees de ciència, tecnologia, economia i desenvolupament econòmic del govern local. Per part de la Cambra hi van participar el director gerent, Josep Prats; la membre del comitè executiu i CEO de Proquimac PFC, Marta Galí; el CEO de Vak Kimsa, Ivan Bailach; així com responsables de les àrees d’estratègia corporativa i comerç internacional.
L’Ajuntament de Sant Cugat també es va sumar a la trobada amb la participació del regidor d’Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salarich.
La visita institucional va començar dimarts a la seu de la Cambra de Terrassa, on es van presentar les característiques del teixit empresarial de la demarcació i el potencial econòmic i industrial de Xinjin. Durant aquesta jornada es va formalitzar la signatura del MOU i el vicealcalde He Enhong va signar el llibre d’honor de la corporació.
El programa també va incloure visites a diversos actius empresarials i tecnològics del territori. La delegació va conèixer el centre tecnològic Leitat, on va ser rebuda per Sergi Artigas. L’endemà, els representants xinesos van reunir-se amb l’Agrupació de Polígons Industrials de Terrassa i van visitar les empreses Agustín Vilar SA i TACISA.
Des de la Cambra, Josep Prats explica que la visita respon a l’interès de Xinjin per conèixer “un territori amb característiques empresarials similars”, tant per la tradició industrial com per la diversificació sectorial i l’aposta per activitats d’alt valor afegit.
Xinjin és una de les àrees estratègiques de la regió de Chengdu i concentra activitat en sectors com la indústria alimentària i agroalimentària, la manufactura avançada, els equipaments industrials i les noves energies. El districte acull empreses amb projecció internacional i projectes vinculats a la transformació de productes agrícoles.