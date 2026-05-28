Diners

La Cambra de Terrassa estreny vincles amb el districte xinès de Xinjin amb un manifest d’entesa

L’acord vol obrir vies de cooperació econòmica, industrial i tecnològica entre els dos territoris i generar oportunitats per a les empreses de la demarcació

  • Els representants de la Cambra i la delegació xinesa -
  • La signatura del MOU -
  • La visita a Agustín Vilar SA -
  • La visita a TACISA -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 13:04
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 13:07

La Cambra de Comerç de Terrassa ha formalitzat aquesta setmana un Memoràndum d’Entesa (MOU) amb el districte xinès de Xinjin, integrat a l’àrea metropolitana de Chengdu, amb l’objectiu d’establir relacions i explorar oportunitats de cooperació econòmica, industrial i tecnològica entre ambdós territoris. L’acord s'ha signat durant la visita d’una delegació institucional i empresarial xinesa a la demarcació, els dies 26 i 27 de maig.

La trobada ha estat impulsada per la Asociación Hispano-China para Intercambios y Desarrollos i segons la Cambra, el memoràndum s’emmarca en una fórmula habitual de cooperació internacional per impulsar relacions estables entre territoris amb interessos compartits.

 

  • La signatura del MOU

 

La delegació xinesa estava encapçalada pel vicealcalde del districte de Xinjin, He Enhong, i integrada també per responsables de les àrees de ciència, tecnologia, economia i desenvolupament econòmic del govern local. Per part de la Cambra hi van participar el director gerent, Josep Prats; la membre del comitè executiu i CEO de Proquimac PFC, Marta Galí; el CEO de Vak Kimsa, Ivan Bailach; així com responsables de les àrees d’estratègia corporativa i comerç internacional.

L’Ajuntament de Sant Cugat també es va sumar a la trobada amb la participació del regidor d’Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salarich.

La visita institucional va començar dimarts a la seu de la Cambra de Terrassa, on es van presentar les característiques del teixit empresarial de la demarcació i el potencial econòmic i industrial de Xinjin. Durant aquesta jornada es va formalitzar la signatura del MOU i el vicealcalde He Enhong va signar el llibre d’honor de la corporació.

El programa també va incloure visites a diversos actius empresarials i tecnològics del territori. La delegació va conèixer el centre tecnològic Leitat, on va ser rebuda per Sergi Artigas. L’endemà, els representants xinesos van reunir-se amb l’Agrupació de Polígons Industrials de Terrassa i van visitar les empreses Agustín Vilar SA i TACISA.

 

  • La visita a Agustín Vilar SA

 

 

  • La visita a TACISA

Des de la Cambra, Josep Prats explica que la visita respon a l’interès de Xinjin per conèixer “un territori amb característiques empresarials similars”, tant per la tradició industrial com per la diversificació sectorial i l’aposta per activitats d’alt valor afegit.

Xinjin és una de les àrees estratègiques de la regió de Chengdu i concentra activitat en sectors com la indústria alimentària i agroalimentària, la manufactura avançada, els equipaments industrials i les noves energies. El districte acull empreses amb projecció internacional i projectes vinculats a la transformació de productes agrícoles.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades