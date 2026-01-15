B. Braun uneix forces amb la UIC

La companyia alemanya B. Braun, especialista en tecnologia sanitària amb seu espanyola a Rubí, i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) han segellat un acord per impulsar la investigació i el desenvolupament del talent científic i que permetrà a professionals de l’empresa dur a terme la seva tesi doctoral dins del programa de doctorat en Ciències de la Salut d’aquest centre universitari. El conveni respon a l’interès dels equips més vinculats a la investigació, com Medical & Scientific Affairs i R+D, per avançar en la seva formació acadèmica sense deixar de banda la seva activitat professional.
Com a companyia especialitzada en tecnologia i solucions mèdiques, B. Braun impulsa “projectes clínics, d’innovació i de desenvolupament que, sota un marc universitari, poden constituir línies de recerca amb potencial per a generar coneixement científic aplicat”, defensa la mateixa empresa.
La iniciativa es dirigeix exclusivament a treballadors de B. Braun i reforça l’aposta de l’organització per la generació de coneixement i per un model de desenvolupament basat en la col·laboració amb institucions acadèmiques de referència. “Un pas que permetrà continuar impulsant solucions innovadores que donin suport a la pràctica clínica i contribueixin a millorar la qualitat de vida dels pacients”, defensen.
“Aquesta col·laboració ens permet avançar en la formació científica dels nostres equips i fer valdre la seva experiència en projectes de recerca amb impacte real”, assenyala el doctor José Manuel Molina Villar, Medical Scientific Affairs Director de B. Braun a Espanya. “Col·laborar amb institucions com la UIC ens ajuda a continuar treballant per desenvolupar noves solucions que responguin a les necessitats actuals i futures dels professionals sanitaris i els pacients”, afegeix.