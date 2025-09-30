El BBVA ha aprovat un pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, 26 cèntims nets. L'entitat basca ha comunicat la decisió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNM), un moviment que es produeix a pocs dies d'acabar el termini per acceptar l'opa sobre el Banc Sabadell. L'últim dia de negociació de les accions del BBVA amb dret a participar al repartiment és el 4 de novembre, i el termini de pagament de la quantitat a compte del dividend és el 7 de novembre. El BBVA subratlla, però, que en cas que el dia 4 l'opa hagi estat positiva però no s'hagi liquidat efectivament, la data de pagament de la quantitat a compte s'ajornarà fins a tres dies hàbils després de tancar l'oferta sobre l'entitat catalana.
En un comunicat posterior, els responsables del BBVA han subratllat que el cobrament a compte del dividend el rebran també els accionistes del Banc Sabadell que acudeixin a l'opa. Subratllen, alhora, que és el pagament a compte "més alt de la història" de l'entitat basca, un 10,3% més que el que va pagar l'any passat, quan va ser de 29 cèntims.
La decisió es pren quan falten pocs dies per finalitzar l'oferta sobre el banc Sabadell, una oferta que ha estat modificada després d'anunciar-se una millora. El Consell d'Administració de l'entitat catalana està pendent de pronunciar-se oficialment sobre la nova oferta, per bé que ja ha transcendit que la considera pitjor que la primera.