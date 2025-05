BBVA incrementa més d’un 10% el nou crèdit a empreses a Catalunya en el primer trimestre

El nou finançament a pimes, autònoms i empreses de BBVA a Catalunya va créixer més d’un 10% el primer trimestre del 2025 respecte al mateix període de l’any anterior. Així ho ha indicat el "country manager" del banc a Espanya, Peio Belausteguigoitia, aquest dilluns en el marc d'una reunió del Consell Assessor Regional de BBVA a Catalunya a Barcelona.

Belausteguigoitia ha detallat que aquesta xifra arriba al 16% si només es té en compte el crèdit destinat a les pimes. A més, "més de 5.800 nous clients d’aquests segments han triat BBVA com el seu banc preferit durant el primer trimestre de l’any", ha afirmat.

Belausteguigoitia ha assegurat que BBVA és "líder de captació de noves pimes des de 2021 a Catalunya", amb 61.000 noves altes en aquest període, i que, el 2024, una de cada tres pimes catalanes "van triar BBVA per a iniciar una relació bancària". Tenint en compte els segments d’autònoms i empreses, la xifra d’altes de nous clients del banc a Catalunya s’eleva a 118.000, informa l'entitat en un comunicat.

Un dia abans que acabi el termini perquè el ministeri d'Economia decideixi si eleva al consell de ministres l'opa de BBVA al Banc Sabadell, el director de Banca d’Empreses de BBVA a Espanya, José García Casteleiro, ha remarcat que "BBVA té com a prioritat convertir-se en el banc de referència per a tots els clients, i que per aconseguir-ho compta amb una àrea global de Solucions per a Clients Empresarials i Institucionals que permetrà impulsar encara més el servei que el banc ofereix a les empreses, amb noves solucions digitals innovadores i productes personalitzats".

En aquest sentit, la responsable de Protecció de la Informació i Cultura de Seguretat de BBVA, Laura del Pino, ha subratllat que, en un moment d'auge dels ciberatacs, la ciberseguretat "no només és un repte per a les empreses, sinó que també ha de ser una palanca per a generar confiança als seus clients en el món digital".

D’altra banda, el responsable d’anàlisi econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech, ha abordat la situació i les perspectives de l’economia mundial i d’Espanya, així com l’impacte econòmic que tindran els aranzels de l’administració Trump en el comerç internacional. Ha recordat que Catalunya creixerà un 3% el 2025, lleugerament per sobre de la mitjana nacional, que se situa en el 2,8%.

A la trobada també hi han participat el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester, i el director regional de BBVA a Catalunya, Francisco Pla.