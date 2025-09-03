Bernstein i Renta 4 veuen Cirsa com una aposta sòlida amb potencial alcista

L’entrada a borsa de Cirsa continua generant interès entre els analistes. Després de la seva sortida a borsa el passat 9 de juliol amb una valoració de 2.520 milions d’euros, firmes com Bernstein i Renta 4 han iniciat la cobertura del valor amb perspectives de creixement i generació de valor.
Dilluns, Bernstein va emetre una recomanació de “sobresortir” amb un preu objectiu de 20,20 euros, fet que implica un potencial alcista superior al 30%. Bernstein destaca especialment la diversificació geogràfica de la multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci i la solidesa del seu model mixt: casinos, màquines recreatives i negoci digital.
A més, l’anàlisi preveu un creixement sostingut dels ingressos i de l’EBITDA fins al 2026, i assenyala que la valoració actual de Cirsa presenta un descompte rellevant respecte als seus comparables europeus, com ara la italiana Lottomatica.
Aquest dimecres, Renta 4 reforçava l’optimisme i qualificava Cirsa com una “mina d’or”, amb un potencial de revaloració del 57%.
Tot i que els detalls tècnics de l’anàlisi no han transcendit completament, la contundència del missatge de la firma espanyola reforça la idea que Cirsa pot convertir-se en un dels valors estrella del parquet espanyol en els pròxims anys.
Renta 4 destaca la fortalesa operativa de la companyia i el seu marge de creixement, especialment en mercats regulats i amb alta rendibilitat.