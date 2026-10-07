Bidons Egara entra al Mapa RScat per les seves pràctiques responsables

Bidons Egara ha estat incorporada al Mapa RScat d’experiències destacades en responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals (CRL). La companyia de Viladecavalls, especialitzada en el reciclatge i la valorització d’envasos industrials, ha estat analitzada per la Comissió de Responsabilitat Social de l’organisme, que ha considerat pertinent incloure-la en aquesta eina de la Generalitat.
El Mapa RScat dona visibilitat a empreses i organitzacions que incorporen la responsabilitat social i la sostenibilitat a la seva gestió, amb especial atenció als àmbits laboral i social. L’objectiu és difondre experiències i facilitar la transferència de coneixement sobre pràctiques responsables entre empreses.
En el cas de Bidons Egara, la fitxa del Mapa destaca l’elaboració d’informes de sostenibilitat d’acord amb criteris ESG —ambientals, socials i de governança—, així com l’aposta per la innovació i la "millora contínua" dels processos. També assenyala que la seva cadena de subministrament està alineada amb criteris de sostenibilitat.
La dimensió sociolaboral és un altre dels aspectes que recull la fitxa. Segons recull el Mapa del Consell de Relacions Laborals, l’empresa vallesana promou l’ocupabilitat de joves, persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió. En aquest àmbit, també col·labora amb universitats mitjançant pràctiques formatives orientades a fomentar l’ocupació juvenil.
El Mapa també posa en valor les iniciatives vinculades als hàbits saludables, amb la promoció de programes i campanyes en aquest àmbit.
Bidons Egara, que figura en la categoria d’empresa petita, d’entre 10 i 49 treballadors, comparteix presència al Mapa RScat a Viladecavalls amb GEISA Fabrics, empresa del sector tèxtil que hi consta com a mitjana empresa. A Terrassa també hi apareixen Vytrus Biotech i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, mentre que el directori recull experiències d’empreses d’altres municipis del Vallès Occidental.