Bike Ocasión accelera el seu creixement: botiga a València i noves instal·lacions a Madrid

La firma terrassenca Bike Ocasión continua pedalant amb força en el seu pla d’expansió en territori estatal. L’empresa, especialitzada en la compra, recondicionament i venda de bicicletes, sumarà dues noves implantacions fora de Catalunya: una gran nau operativa a Madrid i una botiga física a València que obrirà a principis del 2026.
Malgrat que les seves instal·lacions actuals a Terrassa se'ls estan quedant petites, la firma ha descartat ampliar-les. En lloc d’això, aposta per un creixement descentralitzat que li permetrà augmentar el volum d’operacions i apropar-se a nous clients.
La primera gran novetat és l’obertura d’una nau de 2.500 metres quadrats a Madrid. Serà un espai similar al de Terrassa on duran a terme les tasques de recondicionament de bicicletes, expliquen en declaracions al Diari de Terrassa.
València, tercera botiga física
La segona gran aposta arriba a València. Bike Ocasión obrirà entre gener i febrer del 2026 la seva tercera botiga física, després de la de Terrassa i la de Madrid. El nou establiment —d’uns 600 metres quadrats— estarà situat al centre comercial Parque Albufera.
Els clients hi trobaran unes 300 bicicletes exposades, seleccionades d’entre les més de 1.000 unitats que l’empresa manté habitualment en estoc i que aviat seran 1.500. A més, l’espai disposarà de taller propi. La plantilla estarà formada per entre quatre i cinc professionals.
Segons Bike Ocasión, cada nova botiga física té un efecte directe en l’augment de les vendes en línia de la zona. L’elecció de València no és casual: l’empresa ha analitzat variables com l’entorn, la presència de clubs ciclistes, la població, la competència i, sobretot, la forta cultura ciclista de la regió. El resultat d’aquest encreuament de dades va situar València com la millor opció per continuar creixent.
Bike Ocasión confirma que preveu obrir noves botigues en altres punts d’Espanya, tot i que encara no ha concretat ubicacions.