Una vintena de pimes industrials inicien a Terrassa una prova pilot per convertir-se en més sostenibles

La seu de la Cambra de Comerç de Terrassa s’ha convertit aquest dimecres en una aula de sostenibilitat aplicada a la indústria. Un total de 22 petites i mitjanes empreses industrials de la demarcació de Terrassa han iniciat un itinerari formatiu totalment subvencionat per transformar el seu model de negoci amb criteris ambientals, socials i de governança (ESG).
La iniciativa correspon a la prova pilot del Programa Indústria Sostenible, impulsada per la Diputació de Barcelona i la mateixa Cambra, amb la col·laboració dels ajuntaments de Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, a través dels seus Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE).
Formació i acompanyament expert
El programa, que es podrà estendre a la resta de la província de Barcelona en un futur, combina formació especialitzada, acompanyament expert i assessorament personalitzat amb un objectiu clar: facilitar la transformació empresarial, reforçar la competitivitat i generar impacte positiu al territori.
Les empreses participants provenen dels sectors metal·lúrgic, químic, alimentari, biotecnològic, d’automoció, embalatge i fabricació d’equips electrònics. A més de les terrassenques Embamat, TAG Automotive i Vytrus Biotech, hi participen set empreses de Rubí, quatre de Castellbisbal, tres d'Olesa de Montserrat, dos de Viladecavalls, una de Sant Cugat, una de Vacarisses i una de Vilafranca del Penedès.
Especialistes en sostenibilitat les acompanyaran i les ajudaran a integrar la sostenibilitat en l’estratègia del negoci, orientant-la cap a resultats tangibles en estalvi, eficiència, posicionament en cadena de valor i accés a finançament. També, a aplicar eines pràctiques per mesurar i gestionar indicadors de sostenibilitat (diagnosi, petjada de CO₂, doble materialitat, ODS, etc.), així com a comunicar amb transparència a través d’informe ESG (VSME).
Tres mòduls
La formació que seguiran, de 35 hores de durada, s’estructura en tres mòduls (Sensibilitza-Explora, Implementa i Informa VSME), que es podran seguir conjuntament o per separat, en funció de cada necessitat. Les empreses participants podran adquirir una visió estratègica, definir el seu full de ruta en sostenibilitat i elaborar l’esborrany del seu informe de sostenibilitat voluntari alineat amb la norma europea VSME (Norma Voluntària de Sostenibilitat per a Pimes no cotitzades).
Les primeres sessions, Sensibilitza (dimecres, 18 de febrer) i Explora (dijous, 26 de febrer), tenen caràcter introductori. La primera, adreçada a personal directiu, ha estat dissenyada per oferir una visió estratègica sobre la importància de la sostenibilitat com a eix de competitivitat i creixement, a través dels impactes, conceptes clau, marc normatiu, reptes i casos d’èxit, i amb una dinàmica basada en el debat i l’experiència empresarial.
El dijous 26 de febrer passaran per l’aula comandaments superiors, intermedis i equips tècnics, i aprofundiran en el marc ESG i els seus tres pilars, així com en la seva aplicació pràctica al context de l’empresa. La formació combinarà continguts conceptuals amb treball en equip i exemples reals per facilitar la integració de la sostenibilitat en la gestió diària, incloent-hi aspectes com la descarbonització, l’economia circular, la doble materialitat, i la identificació d’impactes, riscos i oportunitats.