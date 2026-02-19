Labiana tanca un préstec sindicat de 37 milions d'euros i llança una ampliació de capital de fins a 5,07 milions

Moviment estratègic de Labiana Health per refinançar el seu deute i captar nous recursos. Els laboratoris farmacèutics especialitzats en salut animal i humana, que havien tingut seu a Terrassa, on actualment mantenen la planta de fabricació i les oficines comercials de la societat Labiana Life Sciences, han formalitzat un finançament sindicat per un import total de 37 milions d’euros i han anunciat una ampliació de capital vinculada al nou marc financer.
L’operació, liderada per Deutsche Bank España com a entitat agent, compta amb la participació de Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank i Banco Santander. La nova estructura substitueix íntegrament el finançament alternatiu vigent fins ara, inclosos els acords amb Miralta Bank i Blantyre Capital Limited. Segons la companyia, el canvi comporta un menor cost financer, un calendari d’amortització progressiu amb venciments més ordenats i l’eliminació d’instruments amb potencial efecte dilutiu per als accionistes.
Aquest refinançament suposa, en paraules del conseller delegat, Manuel Ramos, “substituir íntegrament l’estructura anterior per un marc bancari sindicat a llarg termini, alineat amb el nostre pla industrial i amb un calendari de venciments ordenat”. La companyia defensa que la combinació d’un deute bancari més estable i l’eliminació del risc de dilució reforça el seu perfil creditici i aporta més previsibilitat financera.
Més recursos per a inversió i circulant
El volum de finançament acordat permetrà destinar una part dels recursos a inversions en capital (CapEx), amb l’objectiu d’alinear l’estructura financera amb les oportunitats de creixement definides en el pla estratègic a mitjà i llarg termini. A més, l’operació incorpora una línia de circulant que, segons la firma, dotarà l’empresa de més flexibilitat operativa en el dia a dia.
Labiana considera que aquest nou marc amplia la seva capacitat tant per al creixement orgànic —a través de noves inversions industrials i comercials— com per a operacions inorgàniques.
Ampliació de capital amb dret preferent
Com a condició prèvia a l’efectivitat del finançament, la companyia executarà una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent per un import màxim de 5.072.000 euros. L’operació preveu l’emissió de fins a 1.268.000 noves accions ordinàries a un preu de 4 euros per títol. El període de subscripció serà de 14 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci al Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
La societat assegura que l’ampliació respecta íntegrament el dret de subscripció preferent, permetent als accionistes mantenir la seva participació proporcional en el capital social. Segons Ramos, l’operació compta amb compromisos de subscripció suficients per cobrir l’import mínim requerit.
En el primer semestre del 2025, Labiana va registrar una facturació superior als 39 milions d’euros. La seva activitat està diversificada entre salut animal i humana, amb presència internacional en més de 150 mercats.
Amb aquest moviment financer, la companyia sosté que consolida una estructura “sòlida i flexible”, orientada a un creixement sostenible i a la creació de valor a llarg termini per als accionistes, en un entorn on l’accés a finançament estable esdevé clau per afrontar noves inversions i eventuals operacions corporatives.