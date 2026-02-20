La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa un programa pioner d'IA en l’àmbit empresarial

La Cambra de Comerç de Terrassa ha lliurat les certificacions de la primera edició del programa REGULA-IA, d’implementació legal i ètica de la intel·ligència artificial (IA) adreçat a petites i mitjanes empreses. Es tracta d’un programa pioner a Catalunya que integra les perspectives tècnica, legal i ètica de la IA a l’entorn empresarial. La formació, en què han participat deu pimes catalanes, ha estat subvencionada al 100% per la convocatòria RETECH del Pla de Recuperació i Resiliència (PRTR) i els fons Next Generation EU. Ara la Cambra de Comerç de Terrassa replicarà aquest programa dins els serveis privats en el marc del Digital Impulse Hub – Cambra Terrassa.
Impulsat i organitzat per l’àrea de Transformació Digital de la Cambra de Comerç de Terrassa, REGULA-IA s’ha concretat en un programa de 28 hores estructurades en deu sessions híbrides, combinant formació en línia amb sessions presencials a la seu de l’entitat. El curs, en què han participat 16 professionals de deu pimes de sectors ben diversos, s’ha desenvolupat entre el 15 de gener i el 20 de febrer. Ha estat dissenyat específicament per acompanyar directius, responsables de departament i perfils tècnics en la implementació i l’ús responsable i segur de la IA amb impacte real per a les empreses participants.
A més de les hores lectives, el curs s’ha completat amb un seguiment individualitzat per a cadascuna de les empreses. “El mentoria és un valor afegit molt important de la formació, ja que permet adequar els continguts i aterrar de manera pràctica en les necessitats de cada empresa i els casos d’ús”, explica Julia Puerta, gestora de projectes de Transformació Digital i Digital Impulse Hub de la Cambra de Comerç de Terrassa. Segons Puerta, “amb aquest curs es vol aportar més valor a les pimes, que, a diferència de les grans companyies, sovint no disposen d’equips experts en aquests àmbits que facilitin la implementació responsable de productes, sistemes o serveis basats en IA. Aquest curs dona resposta a necessitats emergents de les empreses i els hi aporta avantatge competitiu”.
El programa posa el focus en l’aplicació pràctica i en l’alineament amb l’AI Act, la Llei d’IA de la UE que estableix el marc legal per al desenvolupament i l’ús de sistemes d’intel·ligència artificial a la Unió Europea. Així mateix, contempla altres regulacions vigents com la Llei de Propietat Intel·lectual i el Reglament General de Protecció de Dades de la UE. També aborda la identificació de riscos i oportunitats en la definició de projectes d’IA a mida per a la integració d’aquesta tecnologia en processos clau del negoci.
Professorat de referència
El programa ha comptat amb la col·laboració d’experts en formació del Barcelona Supercomputing Center (BSC), l’Associació Española de Economia Digital (Adigital), l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i organismes intergovernamentals com el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), entre altres. El professorat, integrat per un equip multidisciplinari, amb experiència directa en la implementació de sistemes d’IA, l’aplicació de l’AI Act, i la normativa de protecció de dades, ha permès oferir una visió integral i d’alt valor per a les empreses en el seu procés de desenvolupament de la IA als seus negocis.
Aquesta especialització ha fet possible que “la formació estigui molt alineada amb la casuística de cada empresa participant”, apunta Julia Puerta. Els sectors de les empreses participants han estat diversos, com també ho han estat els casos d’ús d’IA: empreses proveïdores desenvolupadores de programari, sector farmacèutic, manufacturer o professionals lliberals d’àmbits com el dret i la consultoria de negoci, entre altres, en són exemples.
Lliurament de certificats en el marc de la jornada “Governar la IA”
L’acte de lliurament de les acreditacions del programa REGULA-IA se celebrava aquest dijous a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa en el marc de la jornada “Governar la IA: regulació, recerca i impacte en l’ecosistema empresarial”. La sessió, adreçada a empreses, grups de recerca i empreses emergents, va abordar els reptes de la regulació, l’ètica i la governança de la IA.
La sessió encapçalada pel president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, va comptar amb les intervencions de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs, i de la presidenta del Clúster Digital de Catalunya, Joana Barbany.
Amb l’objectiu de donar suport a les empreses, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va anunciar la publicació del Model FRIA, per a l’avaluació d’impacte en els drets fonamentals dels sistemes d’IA. Es tracta d’una eina pionera a Europa que les organitzacions poden utilitzar com a punt de partida per avaluar el risc dels seus sistemes i avançar en el compliment normatiu.
L’acte es completava amb la taula rodona “Governança de la IA: com avançar amb seguretat jurídica”, amb representants del Barcelona Supercomputing Center, el Clúster Digital de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El director gerent de la Cambra de Comerç de Terrassa, Josep Prats, va remarcar en la seva intervenció el paper de l’entitat com a porta d’entrada de les empreses als serveis de suport i acompanyament a la transformació digital avançada mitjançant l’aliança públicprivada del Digital Impulse Hub – Cambra Terrassa.