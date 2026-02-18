La Cecot llança nous vídeos i reculls de lèxic per impulsar el català en l’àmbit laboral

La Cecot té clar que l'empresa és un gran focus d'irradiació de la llengua catalana, "un actiu molt important perquè moltes persones tinguin accés i es desenvolupin de manera habitual en llengua catalana", ha explicat aquest dimecres Pere Ejarque, assessor en responsabilitat social de la patronal. Per això l'entitat, que ja fa anys que duu a terme diverses accions pel foment del català i n'ha elaborat diversos materials, ha llançat noves càpsules audiovisuals, reculls de lèxic i vídeos a les xarxes socials per enfortir l’ús del català en l’àmbit laboral.
Les dades més recents mostren que, tot i que el 93,4% de la població entén la llengua catalana, només el 32,6% l’utilitza de manera habitual. Aquesta disparitat és especialment notòria en l’àmbit professional: en sectors com el comerç o els serveis, només el 36,6% de les interaccions es fan en català, mentre que gairebé el 80% de les persones són ateses en castellà en primera instància.
Per contribuir a revertir aquesta situació, l'àrea de responsabilitat social de l'organització multisectorial ha desenvolupat el projecte CATempresa Clips amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que inclou diferents actuacions en pro de la llengua al si de les empreses i també entre la ciutadania.
Entre les actuacions destaquen deu càpsules audiovisuals adreçades a empreses que aborden el lèxic professional de deu sectors econòmics, escollits per proximitat i representació de la tipologia d'empreses associades a la patronal: comerç, estètica, metall, químic, tèxtils, transformació digital, transports-logística, professionals autònoms, instal·ladors, i despatxos professionals. Paral·lalament, la Cecot ha elaborat vuit càpsules audiovisuals més adreçades a la ciutadania, amb l'objectiu d'impulsar el català entre parlants no habituals o no parlants, i que se centren en vuit àmbits de la vida en comunitat: tràmits bàsics, feina i món laboral, escola, formació, drets i deures, comunitat, sectors professionals i orientació laboral. Tant en un cas com l'altre, cada càpsula té una durada d'uns dos minuts i es compon d'una breu presentació del sector o àmbit i sis paraules que formen part del seu voculari específic.
Amb els mateixos deu sectors econòmics i vuit àmbits de la vida en comunitat s'han editat dos llibrets de butxaca, dos reculls de lèxic que incorporen 30 paraules cadascun en català i la seva traducció al castellà, l'anglès, el francès i l'àrab.
D'altra banda, la Cecot ha volgut utilitzar la capacitat de difussió de les xarxes socials i hi ha penjat tres vídeos sobre el compromís de tres empreses amb la llengua catalana, amb una breu presentació de la companyia o negoci en qüestió i l'ús que es fa en el si de l'organització del català, així com una paraula que els defineix. La iniciativa ha generat ja forces reaccions i, segons ha explicat Ejarque, ja hi ha altres empreses interessades en fer més vídeos del mateix estil.
Però el projecte no s'ha quedat aquí. L'equip de l'àrea de responsabilitat social de la Cecot ha sortit al carrer a copsar el coneixement i ús del català a la ciutadania i ha elaborat diversos vídeos per a xarxes amb reptes lingüístics, llistats de paraules i paraules incorrectes.
Tots plegats sumen ja més de 1.300 visualitzacions.
La difussió de totes aquestes noves eines que llança la Cecot ja ha començat i seguirà els propers mesos tant a través de les xarxes socials de l'entitat com en comunicacions als seus associats i entre els usuaris dels seus serveis d'orientació professional i formació.