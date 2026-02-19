Diners

Terrassa i la Generalitat creen un grup de treball per simplificar tràmits empresarials

L'Ajuntament col·laborarà amb l’Oficina de Gestió Empresarial

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 16:01
Actualitzat el 19 de febrer de 2026 a les 16:02

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa crearan un grup de treball dedicat a consolidar la simplificació administrativa i facilitar l'activitat econòmica a la ciutat. Així s'ha acordat després de la reunió que van mantenir dimecres la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i la gerent de l’OGE, Cristina Pruñonosa.

La trobada va servir per compartir els projectes que està impulsant l'Ajuntament, com ara l'Expedient Únic d’Obres i Activitats (EXPUN), i conèixer de primera mà les actuacions i projectes que la Generalitat desenvolupa en aquest àmbit, amb l'objectiu d'establir sinèrgies i definir futures col·laboracions.

