Terrassa i la Generalitat creen un grup de treball per simplificar tràmits empresarials

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa crearan un grup de treball dedicat a consolidar la simplificació administrativa i facilitar l'activitat econòmica a la ciutat. Així s'ha acordat després de la reunió que van mantenir dimecres la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i la gerent de l’OGE, Cristina Pruñonosa.\r\n\r\nLa trobada va servir per compartir els projectes que està impulsant l'Ajuntament, com ara l'Expedient Únic d’Obres i Activitats (EXPUN), i conèixer de primera mà les actuacions i projectes que la Generalitat desenvolupa en aquest àmbit, amb l'objectiu d'establir sinèrgies i definir futures col·laboracions.\r\n