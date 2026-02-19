La terrassenca Marta Sánchez, nova vocal de la CEOE

La presidenta de l’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat), la terrassenca Marta Sánchez Ugart, ha estat nomenada vocal de l’Assemblea de la CEOE en representació de l’ATA - Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms.
Segons desataca la Cecot –organització de la qual forma part de l'Autcat– en un comunicat, aquest pas reforça la presència de l’associació catalana en l’àmbit estatal i consolida la seva veu en la defensa dels interessos del treball autònom. D'acord amb l'entitat empresarial amb seu a Terrassa, la incorporació de Sánchez Ugart suposa “un reforç del lideratge institucional de l’Autcat i una oportunitat per continuar defensant els interessos del treball autònom català en els espais on es prenen les decisions estratègiques”.
Sánchez Ugart, que ja formava part de la junta directiva de l’ATA, manté com a objectiu prioritari projectar el pes econòmic i social dels més de mig milió d’autònoms de Catalunya, promovent polítiques coherents que garanteixin la sostenibilitat i dignitat del col·lectiu.
Després d’un 2025 especialment intens en activitat institucional, posicionaments públics i propostes polítiques impulsades per l’Autcat, la presidenta ha subratllat que “aquest nomenament representa una oportunitat per continuar fent sentir la veu dels autònoms catalans allí on es prenen decisions clau. Des de l’Autcat continuarem treballant perquè el sistema de cotització sigui just, estable i adaptat a la realitat dels professionals”.