Bike Ocasión obrirà una nova botiga a Saragossa, la quarta a Espanya

Bike Ocasión, l’empresa terrassenca dedicada a la comercialització de bicicletes recondicionades i de quilòmetre zero, ampliarà la seva presència física a Espanya amb l'obertura d'una botiga a Saragossa. La companyia obrirà el quart punt de venda de la xarxa nacional entrant al mercat aragonès, i estarà situat a La Torre Outlet Saragossa.
Aquesta expansió comercial de l’empresa terrassenca arriba després que comuniquessin una facturació de 23 milions d'euros el 2025, la qual cosa suposa un 70% més que l'exercici anterior. La companyia, en aquests moments, compta amb una plantilla de 100 professionals, 30 dels quals són mecànics especialitzats.
Aquest creixement també disposa de suport financer. COFIDES va anunciar un préstec de 2,5 milions d'euros destinat a donar suport a l'expansió de l'empresa, augmentar-ne la capacitat de recondicionament fins a les 24.000 bicicletes anuals i desenvolupar la seva xarxa de botigues a Espanya.
Bike Ocasión ja ha començat la selecció de personal per engegar el nou establiment. Entre les vacants hi ha llocs de venedor a jornada completa i parcial, a més d’una vacant de mecànic especialitzat per assumir les tasques del taller. Entre els serveis previstos hi ha revisions, gestió de garanties i taxació de bicicletes. De moment, però, encara no han anunciat la data d'obertura ni la superfície que ocuparà el local.
La nova ubicació se suma a les botigues que ja té l'empresa a Terrassa, Madrid i València. Aquesta estratègia es basa en un model comercial que combina el canal en línia amb espais físics on els compradors poden examinar les bicicletes, rebre assessorament i accedir a serveis tècnics.