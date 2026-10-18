La IA impulsa les borses

Ni l’enduriment de les polítiques monetàries, ni l’augment dels tipus d’interès a llarg termini, ni la persistència del petroli a preus elevats, aconsegueixen frenar l’anomenat AI trade: l’aposta inversora per una intel·ligència artificial (IA) capaç de transformar l’economia i impulsar la productivitat. Aquesta confiança ha portat al Nasdaq i l’S&P 500 a màxims històrics, malgrat que la rendibilitat del bo nord-americà a deu anys ha superat el 5,3%.
Tanmateix, l’optimisme no s’estén a tots els mercats: mentre el Nasdaq guanya terreny, índexs europeus com el CAC francès i l’Eurostoxx registren pèrdues aquests últims dies. La clau d’aquesta aparent contradicció és la polarització. Els inversors prioritzen les empreses capaces de generar rendiments elevats i sostenibles, prou per compensar l’augment de cost del finançament. Actualment, consideren que aquestes oportunitats es concentren especialment en el sector tecnològic i en les empreses vinculades a la IA. L’anunci de SpaceX de comprar espectre per reforçar Starlink Mobile n’és un exemple. La notícia va impulsar les expectatives sobre l’empresa d’Elon Musk i va perjudicar les cotitzacions de grans operadores com Verizon, AT&T, T-Mobile i Telefónica.
El mercat premia així la innovació i penalitza els negocis que percep més vulnerables a la competència. Aquest entusiasme, però, no implica una confiança cega. Els resultats extraordinaris de Samsung i TSMC, així com el pla de recompra d’accions de Nvidia, han tingut un impacte limitat en les seves cotitzacions perquè bona part de les bones notícies ja estaven incorporades als preus. Alhora, l’encariment del deute francès evidencia que els mercats també vigilen els riscos fiscals i polítics.
No hi ha, doncs, necessàriament una desconnexió entre la borsa i el mercat de bons: tots dos reflecteixen un escenari en què el diner és més car i només les inversions amb rendiments suficients poden prosperar. Ens trobem davant d’un «cicle alcista no convencional», caracteritzat per correccions contínues i selectives. Per això, interpretar les borses el 2026 segons els patrons tradicionals d’expansió i caiguda, pot conduir a conclusions equivocades.