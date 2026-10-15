La Cambra de Comerç de Terrassa acull la jornada “L’FP dual incorpora talent al teu comerç”

Una quinzena de responsables de comerços de la ciutat participaven ahir a la tarda en la jornada “L’FP dual incorpora talent al teu comerç”, celebrada a la Cambra de Comerç de Terrassa. La sessió va aprofundir en el funcionament d’aquest model formatiu i en les possibilitats que ofereix per incorporar i formar nou talent en el sector del comerç, cobrir necessitats de personal i contribuir al relleu i a la continuïtat dels negocis.
Aquesta activitat, organitzada per la Cambra de Terrassa en el marc del programa FP Pyme 2025-2027, ha comptat amb la col·laboració tant de l’Institut Montserrat Roig com de Salesians Terrassa. Els dos centres han aprofitat la jornada per donar a conèixer la seva oferta formativa vinculada al sector i les possibilitats de col·laboració entre centres educatius i empreses.
Meritxell Mañé, tècnica de programes de formació professional de la Cambra de Comerç de Terrassa, va recordar que el paper de l’entitat és acompanyar les empreses en la incorporació de l’FP dual. “Informem sobre el funcionament del sistema i les responsabilitats de l’empresa, les assessorem segons les seves necessitats i els perfils professionals que requereixen, i les connectem amb els centres educatius més adequats”. Durant el 2025, la Cambra de Terrassa va assessorar setanta-quatre empreses de la demarcació.
D’altra banda, Laura Pérez, cap d’estudis d’FP i professora de Comerç i Màrqueting de l’Institut Montserrat Roig, i Marc Miralles, coordinador d’FP i FP Dual del mateix centre, van explicar les modalitats general i intensiva de l’FP dual, el paper de l’empresa com a agent formador (juntament amb el centre) i els primers passos que ha de seguir un negoci que hi vulgui participar. L’Institut Montserrat Roig ofereix formació vinculada al comerç en diferents nivells, des de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic fins als cicles formatius de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials i Comerç Internacional.
Pel que fa a Salesians Terrassa, Jesús Cabado i Núria Díaz van abordar les funcions dels tutors de centre i d’empresa i van destacar especialment el paper del tutor d’empresa com a persona de referència de l’alumne durant la seva estada formativa. El centre imparteix el cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials i el de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials. La sessió va finalitzar amb un torn d’intercanvi d’experiències i casos d’èxit.
El programa FP Pyme està impulsat per la Cámara de Comercio de España i la Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+). A través del programa, la Cambra de Terrassa treballa per apropar aquest model formatiu a les empreses, connectar l’oferta del territori amb les seves necessitats i facilitar la incorporació de nou talent.