Personal de neteja, el perfil més sol·licitat als SLO del Vallès Occidental el 2025

Més d'una de cada deu ofertes (12,2%) que van gestionar els Serveis Locals d’Ocupació (SLO) del Vallès Occidental el 2025 estava adreçada a especialistes en neteja d’oficines, hotels i establiments similars. Aquest perfil encapçala la llista de les deu ocupacions més demanades a la xarxa de la comarca l’any passat.
Entre els llocs de treball que ofereixen més vacants també hi ha els adreçats a personal administratiu capacitat per desenvolupar tasques d’atenció al públic (8,7%) i peons per a les indústries manufactureres (7,6%), així com peons per al transport de mercaderies i descarregadors (5,1%).
Les següents posicions de la llista les ocupen venedors de botigues i magatzems (2,7%) i cambrers assalariats (2,3%). Els segueixen altres treballadors que tenen cura de les persones, bé en serveis de salut (2,3%) o a domicili (2,2%), i tanquen el rànquing operadors de carretons elevadors (1,8%) i monitors d’activitats creatives i d’entreteniment (1,7%).
La Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC) publica la llista dels deu perfils més buscats a la província de Barcelona i a les comarques per mostrar els sectors que ofereixen més oportunitats laborals a cada territori i orientar les persones que volen entrar al mercat laboral o busquen un canvi professional.
Per comarques, les ofertes de personal de neteja lideren el rànquing de les ocupacions més sol·licitades tant al Vallès Occidental com al Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i el Vallès Oriental. En canvi, a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Barcelonès i Osona ho fan les ofertes de personal administratiu amb tasques d'atenció al públic. Al Lluçanès, l'ocupació més sol·licitades ha estat la de venedors de botigues i magatzems, mentre que al Moianès lideren el rànquing les ofertes vinculades amb els auxiliars d'infermeria hospitalària.