Zaguirre Pastisser, botiga de barri: "És un dels oficis més bonics del món"

Quan Joan Zaguirre i Antonia Bruque van aixecar la persiana l’any 1974, Sant Pere Nord encara era un barri per acabar de fer. “El carrer no estava ni asfaltat”, recorda el seu fill Miquel. D’aquell inici va néixer Zaguirre Pastisser, que mig segle després compta amb dos establiments a la ciutat.
Actualment, el negoci està regentat pels germans Miquel, Alícia i Anna Zaguirre, segona generació d’una família que ha crescut entre farina, masses i aparadors plens de dolç. Els seus pares havien treballat en diferents pastisseries de Terrassa abans d’obrir el seu establiment. Amb el temps, aquella primera botiga de la rambla de Francesc Macià va veure créixer el barri fins a convertir-se en un dels eixos comercials més importants de la ciutat. “Hem vist tota la transformació de Sant Pere Nord”, explica en Miquel.
El relleu generacional va arribar gairebé de forma natural. “Quan els teus pares tenen un ofici com el de forner o pastisser, sempre dones un cop de mà”, diu. Aquells primers contactes amb l’obrador van acabar convertint-se en vocació. “És una feina molt dura i sacrificada, però també un dels oficis més bonics del món”, expressa. Miquel Zaguirre es va formar a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i avui és president del Gremi.
L’any 2016, la família va obrir un segon establiment a l’avinguda de l’Abat Marcet. “Era un cercle que volíem tancar”, explica el pastisser, que subratlla que no volien créixer a qualsevol preu: calia mantenir la mateixa manera artesanal de treballar. Tres anys després, el 2019, van reformar la botiga de Francesc Macià i van unificar la imatge dels dos locals.
A Zaguirre Pastisser, tradició i innovació conviuen cada dia. Hi ha pa, brioixeria, pastisseria dolça i salada, xocolata i productes de temporada, entre d’altres. “La pastisseria té una cosa molt bonica: per cada tradició hi ha un dolç que va lligat”, destaca en Miquel. Les èpoques de Pasqua, Sant Joan, la Castanyada o Nadal marquen el ritme d’un obrador que ha sabut adaptar-se als nous gustos i formats, amb productes amb menys sucre i ingredients innovadors com el pistatxo.
Els reconeixements també han arribat. El més recent, el premi al millor torró artesà de crema cremada de l’Estat, elaborat per Martí Giner. “Els premis són un impuls, però l’impuls més gran és el que et dona la clientela cada dia”, apunta el propietari. Per això defensa que el secret és partir d’una bona matèria primera i treballar-la de manera artesanal.