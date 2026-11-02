Casanovas 1906 porta un clàssic de Terrassa al Gastronòmic Fòrum Barcelona

La botifarra terregada i altres productes de la gastronomia local es promocionen des d'aquest dilluns a Barcelona. La carnisseria terrassenca Casanovas 1906 participa al Gastronòmic Fòrum Barcelona 2026, que se celebra fins aquest dimecres al recinte de Fira de Barcelona a la Gran Via, amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L'empresa comparteix presència a l'esdeveniment amb The Buttery, elaboradora de cremes artesanes de fruits secs i granola amb seu a Sant Cugat del Vallès. Totes dues formen part de la Xarxa Productes de la Terra del Vallès Occidental, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona que agrupa més d'un miler d'empreses productores i elaboradores d'aliments de la demarcació.
La participació al saló permet a Casanovas 1906 donar a conèixer la seva oferta davant d'un públic professional molt divers, que inclou distribuïdors, responsables de compres del sector de la restauració col·lectiva ("food service"), empresaris de la restauració i la indústria agroalimentària, administracions, associacions, centres de formació, cuiners, enòlegs i responsables de botigues especialitzades. La fira també rep periodistes, crítics gastronòmics i públic interessat en productes gurmet.
El Gastronòmic Fòrum Barcelona, que se celebra del 2 al 4 de novembre, és una plataforma comercial i de promoció per al sector, amb un programa d'activitats protagonitzat per cuiners i cuineres i espais d'intercanvi entre empreses i professionals.