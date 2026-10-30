L’Integral Plus de la Cecot impulsa 16 contractes indefinits

Diners

Les empreses contractants estan rebent una subvenció econòmica per 40 hores setmanals

  • La seu de la Cecot -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’octubre de 2026 a les 19:45
Actualitzat el 30 d’octubre de 2026 a les 19:46

Cecot Formació ha impulsat 16 contractacions indefinides a través del programa Integral Plus, una iniciativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a facilitar la inserció laboral d’aturats de més de 30 anys. El projecte, que dona continuïtat a l’anterior 30 Plus, ha ofert als participants orientació, assessorament i formació adaptada al lloc de treball a ocupar.

Els 16 participants van ser seleccionats durant els mesos de gener i febrer. El programa prioritza els col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral, especialment els aturats de llarga durada i els majors de 45 anys. L’objectiu és afavorir-ne la reincorporació al món laboral i evitar que la situació d’atur s’allargui en el temps.

A més de treballar amb els candidats, la iniciativa dona suport a les empreses que les contracten. En aquesta edició, les companyies participants reben una subvenció que pot cobrir fins a 18 mesos de contractació per 40 hores setmanals. Cecot Formació les ha acompanyat durant tot el procés, des de la selecció dels candidats fins a la gestió dels ajuts i el seguiment de les persones incorporades.

L’entitat destaca que, en la majoria dels casos, les persones contractades continuen treballant a l’empresa un cop finalitza el període màxim subvencionable. També assenyala que totes les edicions del programa que ha gestionat han assolit el 100% de les insercions laborals previstes.
Els aturats i les empreses interessades a participar en una propera edició poden adreçar-se a Cecot Formació.

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