L’Integral Plus de la Cecot impulsa 16 contractes indefinits

Cecot Formació ha impulsat 16 contractacions indefinides a través del programa Integral Plus, una iniciativa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a facilitar la inserció laboral d’aturats de més de 30 anys. El projecte, que dona continuïtat a l’anterior 30 Plus, ha ofert als participants orientació, assessorament i formació adaptada al lloc de treball a ocupar.
Els 16 participants van ser seleccionats durant els mesos de gener i febrer. El programa prioritza els col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral, especialment els aturats de llarga durada i els majors de 45 anys. L’objectiu és afavorir-ne la reincorporació al món laboral i evitar que la situació d’atur s’allargui en el temps.
A més de treballar amb els candidats, la iniciativa dona suport a les empreses que les contracten. En aquesta edició, les companyies participants reben una subvenció que pot cobrir fins a 18 mesos de contractació per 40 hores setmanals. Cecot Formació les ha acompanyat durant tot el procés, des de la selecció dels candidats fins a la gestió dels ajuts i el seguiment de les persones incorporades.
L’entitat destaca que, en la majoria dels casos, les persones contractades continuen treballant a l’empresa un cop finalitza el període màxim subvencionable. També assenyala que totes les edicions del programa que ha gestionat han assolit el 100% de les insercions laborals previstes.
Els aturats i les empreses interessades a participar en una propera edició poden adreçar-se a Cecot Formació.