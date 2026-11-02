Vint persones es formen i treballen en empreses del Vallès amb l’FPO Dual de la Cecot

Un total de 20 persones es formen mentre treballen en empreses del Vallès a través dels dos projectes de Formació Professional Ocupacional Dual (FPO Dual) que Cecot Formació va posar en marxa el març passat amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els itineraris, de 12 mesos de durada, permeten obtenir qualificació professional i experiència laboral en dos àmbits: la fabricació mecànica i l’atenció sociosanitària.
Els participants estan contractats per empreses i organitzacions principalment de Terrassa, però també de Sabadell i Cerdanyola del Vallès. En el primer àmbit, la formació se centra en les operacions auxiliars de fabricació mecànica, amb llocs de treball sobretot en empreses del metall, però també del tèxtil, el paper i les arts gràfiques. En el sociosanitari, els participants es formen per atendre persones dependents en hospitals i residències geriàtriques.
La iniciativa coincideix amb la demanda de professionals industrials que detecta la patronal. Segons les dades de la borsa de treball de la Cecot corresponents al tercer trimestre de 2026, aquest sector va concentrar el 26% de les 196 ofertes gestionades, per davant de l’administració (24%), la producció (18%) i la logística (17%). Entre els perfils més sol·licitats hi ha especialistes en manteniment industrial, automatització i electricitat, a més d’auxiliars administratius, tècnics de gestió, mossos de magatzem i comercials. El 78% de les vacants oferien contractes indefinits.
El programa s’adreça a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral o reincorporar-s’hi. Entre els 20 participants actuals, cinc provenen de situacions d’atur de llarga durada, mentre que altres han trobat en aquests itineraris una oportunitat per orientar el seu futur professional. És el cas de l’Aaron Mena i l’Iker Márquez, que cursen la formació en fabricació mecànica i treballen en dues empreses de Terrassa, Mecanizados Riel i Finish, respectivament.
L’Aaron havia començat un cicle formatiu d’Automoció que no va acabar i ha trobat en el programa una manera més pràctica d’aprendre un ofici. A Mecanizados Riel participa en tasques de fabricació de peces, reparacions i muntatges. L’Iker, per la seva banda, havia cursat un certificat professional de magatzem a la Cecot, però la seva edat li havia dificultat trobar oportunitats laborals. Ara combina la formació amb la feina a Finish, on comença a adquirir experiència en un entorn professional real.
Els contractes en alternança s’allargaran fins al març de 2027. Mentrestant, la Fundació Cecot Formació ha presentat sol·licituds per impulsar nous projectes durant l’any vinent, que estan pendents de resolució.