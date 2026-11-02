Formació, talent i mobilitat: Terrassa examina les necessitats de les empreses industrials

Quines dificultats tenen les empreses industrials de Terrassa per trobar personal? Quina formació necessiten els seus treballadors? I com afecta la mobilitat a l’activitat dels polígons? Aquestes són algunes de les qüestions que vol respondre una diagnosi per conèixer millor la realitat de la indústria local.
L’estudi, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa i Pimec, recollirà les opinions de les empreses i de les persones que hi treballen a través de dos qüestionaris en línia diferenciats. L’objectiu és identificar les necessitats dels polígons d’activitat econòmica en àmbits com l’ocupació, la qualificació professional, la formació i la mobilitat laboral.
En concret, la consulta a les empreses abordarà les necessitats de personal i les dificultats per trobar professionals amb els perfils adequats. Pel que fa a les plantilles, es vol conèixer quines necessitats de formació i desenvolupament professional tenen. L’estudi també analitzarà les condicions d’accés als polígons i els desplaçaments quotidians dels treballadors.
La recollida de dades es completarà amb entrevistes en profunditat i un grup de discussió amb empresaris, que es reunirà pròximament. Aquestes trobades permetran ampliar la informació dels qüestionaris i aprofundir en les problemàtiques detectades.
Els resultats, que es preveuen publicar durant el 2027, serviran per orientar futures actuacions de suport al teixit industrial i respondre de manera més precisa a les necessitats de les empreses. També permetran disposar d'una base d'informació actualitzada per fer un seguiment de l'evolució del sector.
Els qüestionaris ja estan disponibles en línia i s'adrecen tant a les empreses com als treballadors dels polígons de Terrassa. El termini per participar-hi estarà obert fins a final de 2026.